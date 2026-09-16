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Risco Connection - Risco Version (4062548038606) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Risco Connection - Risco Version (4062548038606) виниловая пластинка

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Risco Connection - Risco Version (4062548038606) виниловая пластинка - фото 1
Risco Connection - Risco Version (4062548038606) виниловая пластинка - фото 2
Risco Connection - Risco Version (4062548038606) виниловая пластинка - фото 3
Risco Connection - Risco Version (4062548038606) виниловая пластинка - фото 4
Risco Connection - Risco Version (4062548038606) виниловая пластинка - фото 5
Risco Connection - Risco Version (4062548038606) виниловая пластинка - фото 6
Risco Connection - Risco Version (4062548038606) виниловая пластинка - фото 7
Risco Connection - Risco Version (4062548038606) виниловая пластинка - фото 8
Risco Connection - Risco Version (4062548038606) виниловая пластинка - фото 9
Risco Connection - Risco Version (4062548038606) виниловая пластинка - фото 10
Risco Connection - Risco Version (4062548038606) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Risco Connection
Альбом (сингл)
Risco Version
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Risco Connection - Risco Version (4062548038606) виниловая пластинка - фото 1
  • Risco Connection - Risco Version (4062548038606) виниловая пластинка - фото 2
  • Risco Connection - Risco Version (4062548038606) виниловая пластинка - фото 3
  • Risco Connection - Risco Version (4062548038606) виниловая пластинка - фото 4
  • Risco Connection - Risco Version (4062548038606) виниловая пластинка - фото 5
  • Risco Connection - Risco Version (4062548038606) виниловая пластинка - фото 6
  • Risco Connection - Risco Version (4062548038606) виниловая пластинка - фото 7
  • Risco Connection - Risco Version (4062548038606) виниловая пластинка - фото 8
  • Risco Connection - Risco Version (4062548038606) виниловая пластинка - фото 9
  • Risco Connection - Risco Version (4062548038606) виниловая пластинка - фото 10
  • Risco Connection - Risco Version (4062548038606) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721624
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Risco Connection - Risco Version (4062548038606) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Strut
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548038606]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Risco Connection
Альбом (сингл)
Risco Version
Жанр
Диско
Трек-лист
Ain’t No Stopping Us Now (Vocal), Ain’t No Stopping Us Now (Version), Good Times, One More Time (Instrumental), I’m Caught Up, Argument, It’s My House (Special Disco Version), It’s My House (Version), Bringing Out The Sunshine, Risco Music, Reggae Music, Sitting In The Park, Park Version, Stopping (Version)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Risco Connection - Risco Version (4062548038606) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ain’t No Stopping Us Now (Vocal), Ain’t No Stopping Us Now (Version), Good Times, One More Time (Instrumental), I’m Caught Up, Argument, It’s My House (Special Disco Version), It’s My House (Version), Bringing Out The Sunshine, Risco Music, Reggae Music, Sitting In The Park, Park Version, Stopping (Version)

Отзывы о товаре Risco Connection - Risco Version (4062548038606) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Strut
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548038606]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Risco Connection
Альбом (сингл)
Risco Version
Жанр
Диско
Трек-лист
Ain’t No Stopping Us Now (Vocal), Ain’t No Stopping Us Now (Version), Good Times, One More Time (Instrumental), I’m Caught Up, Argument, It’s My House (Special Disco Version), It’s My House (Version), Bringing Out The Sunshine, Risco Music, Reggae Music, Sitting In The Park, Park Version, Stopping (Version)
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ain’t No Stopping Us Now (Vocal), Ain’t No Stopping Us Now (Version), Good Times, One More Time (Instrumental), I’m Caught Up, Argument, It’s My House (Special Disco Version), It’s My House (Version), Bringing Out The Sunshine, Risco Music, Reggae Music, Sitting In The Park, Park Version, Stopping (Version)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Risco Connection - Risco Version (4062548038606) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4740 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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