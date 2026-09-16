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Stereophonics - Language.Sex.Violence.Other? (Coloured) (0602478719448) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stereophonics - Language.Sex.Violence.Other? (Coloured) (0602478719448) виниловая пластинка

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Stereophonics - Language.Sex.Violence.Other? (Coloured) (0602478719448) виниловая пластинка - фото 1
Stereophonics - Language.Sex.Violence.Other? (Coloured) (0602478719448) виниловая пластинка - фото 2
Stereophonics - Language.Sex.Violence.Other? (Coloured) (0602478719448) виниловая пластинка - фото 3
Stereophonics - Language.Sex.Violence.Other? (Coloured) (0602478719448) виниловая пластинка - фото 4
Stereophonics - Language.Sex.Violence.Other? (Coloured) (0602478719448) виниловая пластинка - фото 5
Stereophonics - Language.Sex.Violence.Other? (Coloured) (0602478719448) виниловая пластинка - фото 6
Stereophonics - Language.Sex.Violence.Other? (Coloured) (0602478719448) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stereophonics
Альбом (сингл)
Language.Sex.Violence.Other?
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stereophonics - Language.Sex.Violence.Other? (Coloured) (0602478719448) виниловая пластинка - фото 1
  • Stereophonics - Language.Sex.Violence.Other? (Coloured) (0602478719448) виниловая пластинка - фото 2
  • Stereophonics - Language.Sex.Violence.Other? (Coloured) (0602478719448) виниловая пластинка - фото 3
  • Stereophonics - Language.Sex.Violence.Other? (Coloured) (0602478719448) виниловая пластинка - фото 4
  • Stereophonics - Language.Sex.Violence.Other? (Coloured) (0602478719448) виниловая пластинка - фото 5
  • Stereophonics - Language.Sex.Violence.Other? (Coloured) (0602478719448) виниловая пластинка - фото 6
  • Stereophonics - Language.Sex.Violence.Other? (Coloured) (0602478719448) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721619
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Stereophonics - Language.Sex.Violence.Other? (Coloured) (0602478719448) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
V2 records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
V2 records
Barcode
[0602478719448]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stereophonics
Альбом (сингл)
Language.Sex.Violence.Other?
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Superman, Doorman, Brother, Devil, Dakota, Rewind, Pedalpusher, Girl, Lolita, Deadhead, Feel
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stereophonics - Language.Sex.Violence.Other? (Coloured) (0602478719448) виниловая пластинка

Лимитированное переиздание на розовом виниле альбома Stereophonics "Language. Sex. Violence. Other?" 2005 года. «Language. Sex. Violence. Other?» был первоначально выпущен 14 марта 2005 года и стал пятым студийным альбомом Stereophonics, занявшим первое место в британском чарте, разойдясь тиражом более 100 000 копий за первую неделю после релиза. С тиражом более 500 000 копий он стал 37-м самым продаваемым альбомом 2005 года в Великобритании. Первый сингл «Dakota» также стал самым продаваемым хитом группы в Великобритании, заняв первое место в чартах продаж и продержавшись в первой десятке одиннадцать недель. Это эксклюзивное цветное издание к 20-летию альбома, доступное только в рамках Национального дня альбома и международной кампании UMG «Цветной винил».

Отзывы о товаре Stereophonics - Language.Sex.Violence.Other? (Coloured) (0602478719448) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
V2 records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
V2 records
Barcode
[0602478719448]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stereophonics
Альбом (сингл)
Language.Sex.Violence.Other?
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Superman, Doorman, Brother, Devil, Dakota, Rewind, Pedalpusher, Girl, Lolita, Deadhead, Feel
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лимитированное переиздание на розовом виниле альбома Stereophonics "Language. Sex. Violence. Other?" 2005 года. «Language. Sex. Violence. Other?» был первоначально выпущен 14 марта 2005 года и стал пятым студийным альбомом Stereophonics, занявшим первое место в британском чарте, разойдясь тиражом более 100 000 копий за первую неделю после релиза. С тиражом более 500 000 копий он стал 37-м самым продаваемым альбомом 2005 года в Великобритании. Первый сингл «Dakota» также стал самым продаваемым хитом группы в Великобритании, заняв первое место в чартах продаж и продержавшись в первой десятке одиннадцать недель. Это эксклюзивное цветное издание к 20-летию альбома, доступное только в рамках Национального дня альбома и международной кампании UMG «Цветной винил».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stereophonics - Language.Sex.Violence.Other? (Coloured) (0602478719448) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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