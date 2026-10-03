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Wilson Tanner - 69 (4251804127943) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Wilson Tanner - 69 (4251804127943) виниловая пластинка

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Wilson Tanner - 69 (4251804127943) виниловая пластинка - фото 1
Wilson Tanner - 69 (4251804127943) виниловая пластинка - фото 2
Wilson Tanner - 69 (4251804127943) виниловая пластинка - фото 3
Wilson Tanner - 69 (4251804127943) виниловая пластинка - фото 4
Wilson Tanner - 69 (4251804127943) виниловая пластинка - фото 5
Wilson Tanner - 69 (4251804127943) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Wilson Tanner
Альбом (сингл)
69
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wilson Tanner - 69 (4251804127943) виниловая пластинка - фото 1
  • Wilson Tanner - 69 (4251804127943) виниловая пластинка - фото 2
  • Wilson Tanner - 69 (4251804127943) виниловая пластинка - фото 3
  • Wilson Tanner - 69 (4251804127943) виниловая пластинка - фото 4
  • Wilson Tanner - 69 (4251804127943) виниловая пластинка - фото 5
  • Wilson Tanner - 69 (4251804127943) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721566
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wilson Tanner - 69 (4251804127943) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804127943]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Wilson Tanner
Альбом (сингл)
69
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Sun Room, Long Water, Before Lotus, Keith, Further Than Your Headlights, Pilot, Tray Tail, Odd Low
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wilson Tanner - 69 (4251804127943) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sun Room, Long Water, Before Lotus, Keith, Further Than Your Headlights, Pilot, Tray Tail, Odd Low

Отзывы о товаре Wilson Tanner - 69 (4251804127943) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804127943]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Wilson Tanner
Альбом (сингл)
69
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Sun Room, Long Water, Before Lotus, Keith, Further Than Your Headlights, Pilot, Tray Tail, Odd Low
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sun Room, Long Water, Before Lotus, Keith, Further Than Your Headlights, Pilot, Tray Tail, Odd Low
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wilson Tanner - 69 (4251804127943) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3500 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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