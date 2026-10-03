Top.Mail.Ru
Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка - фото 6
Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка - фото 7
Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка - фото 8
Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка - фото 9
Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка - фото 10
Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка - фото 11
Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка - фото 12
Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка - фото 13
Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка - фото 14
Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка - фото 15
Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка - фото 16
Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка - фото 17
Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка - фото 18
Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Superlongevity 6
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка - фото 6
  • Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка - фото 7
  • Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка - фото 8
  • Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка - фото 9
  • Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка - фото 10
  • Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка - фото 11
  • Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка - фото 12
  • Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка - фото 13
  • Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка - фото 14
  • Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка - фото 15
  • Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка - фото 16
  • Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка - фото 17
  • Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка - фото 18
  • Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721559
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка
5 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4260038318454]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Superlongevity 6
Жанр
House
Трек-лист
The Stowaway–A Suspicious Passenger, International Anything–When It's Dark (Moonlight Medley), Bodycode–Synchronized Sleep, Kalabrese–D?dingen, Pile–Noshow, Dimbiman–Turtle Gone, Margaret Dygas–Saasafras, Fumiya Tanaka–Standing North 6, Baby Ford–Dognosematic, Narcotic Syntax–Agents With Fatty Acids, Ricardo Villalobos–Gono Fuznk, Binh–Wochenbett, Darren (8)–1999 / 2017 (Extd. Version), Spacetravel–No More, Soul Capsule–Them Yeah, Sammy Dee–Marvin Goes Savage Deep, Maayan Nidam–Trail Of Glitter,
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Superlongevity – 6
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Stowaway–A Suspicious Passenger, International Anything–When It's Dark (Moonlight Medley), Bodycode–Synchronized Sleep, Kalabrese–D?dingen, Pile–Noshow, Dimbiman–Turtle Gone, Margaret Dygas–Saasafras, Fumiya Tanaka–Standing North 6, Baby Ford–Dognosematic, Narcotic Syntax–Agents With Fatty Acids, Ricardo Villalobos–Gono Fuznk, Binh–Wochenbett, Darren (8)–1999 / 2017 (Extd. Version), Spacetravel–No More, Soul Capsule–Them Yeah, Sammy Dee–Marvin Goes Savage Deep, Maayan Nidam–Trail Of Glitter, Melchior Productions Ltd*–The Hope

Отзывы о товаре Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4260038318454]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Superlongevity 6
Жанр
House
Трек-лист
The Stowaway–A Suspicious Passenger, International Anything–When It's Dark (Moonlight Medley), Bodycode–Synchronized Sleep, Kalabrese–D?dingen, Pile–Noshow, Dimbiman–Turtle Gone, Margaret Dygas–Saasafras, Fumiya Tanaka–Standing North 6, Baby Ford–Dognosematic, Narcotic Syntax–Agents With Fatty Acids, Ricardo Villalobos–Gono Fuznk, Binh–Wochenbett, Darren (8)–1999 / 2017 (Extd. Version), Spacetravel–No More, Soul Capsule–Them Yeah, Sammy Dee–Marvin Goes Savage Deep, Maayan Nidam–Trail Of Glitter,
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Superlongevity – 6
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Stowaway–A Suspicious Passenger, International Anything–When It's Dark (Moonlight Medley), Bodycode–Synchronized Sleep, Kalabrese–D?dingen, Pile–Noshow, Dimbiman–Turtle Gone, Margaret Dygas–Saasafras, Fumiya Tanaka–Standing North 6, Baby Ford–Dognosematic, Narcotic Syntax–Agents With Fatty Acids, Ricardo Villalobos–Gono Fuznk, Binh–Wochenbett, Darren (8)–1999 / 2017 (Extd. Version), Spacetravel–No More, Soul Capsule–Them Yeah, Sammy Dee–Marvin Goes Savage Deep, Maayan Nidam–Trail Of Glitter, Melchior Productions Ltd*–The Hope
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Superlongevity 6 (4260038318454) виниловая пластинка - стоимость товара 5710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...