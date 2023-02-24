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Small Faces - There Are But Four Small Faces (coloured) (5060767444269) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Small Faces - There Are But Four Small Faces (coloured) (5060767444269) виниловая пластинка

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Small Faces - There Are But Four Small Faces (coloured) (5060767444269) виниловая пластинка - фото 1
Small Faces - There Are But Four Small Faces (coloured) (5060767444269) виниловая пластинка - фото 2
Small Faces - There Are But Four Small Faces (coloured) (5060767444269) виниловая пластинка - фото 3
Small Faces - There Are But Four Small Faces (coloured) (5060767444269) виниловая пластинка - фото 4
Small Faces - There Are But Four Small Faces (coloured) (5060767444269) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.02.2023
Исполнитель
Small Faces
Альбом (сингл)
There Are But Four Small Faces
Жанр
Зарубежный поп-рок, R&B
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Small Faces - There Are But Four Small Faces (coloured) (5060767444269) виниловая пластинка - фото 1
  • Small Faces - There Are But Four Small Faces (coloured) (5060767444269) виниловая пластинка - фото 2
  • Small Faces - There Are But Four Small Faces (coloured) (5060767444269) виниловая пластинка - фото 3
  • Small Faces - There Are But Four Small Faces (coloured) (5060767444269) виниловая пластинка - фото 4
  • Small Faces - There Are But Four Small Faces (coloured) (5060767444269) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626677
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Small Faces - There Are But Four Small Faces (coloured) (5060767444269) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Charly
Barcode
[5060767444269]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.02.2023
Исполнитель
Small Faces
Альбом (сингл)
There Are But Four Small Faces
Жанр
Зарубежный поп-рок, R&B
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Small Faces - There Are But Four Small Faces (coloured) (5060767444269) виниловая пластинка

Студийный альбом британской рок-группы Small Faces, выпущенный в 1968 году лейблом Immediate Records и распространяемый компанией CBS Records. Это был первый релиз группы на LP в Соединенных Штатах, и он представляет собой модифицированную версию британского альбома Small Faces, который вышел в прошлом году. Всего четыре трека из британского альбома объединены с отдельными синглами Itchycoo Park, Here Come the Nice и Оловянный солдатик и их соответствующими Би-сайдами.

Отзывы о товаре Small Faces - There Are But Four Small Faces (coloured) (5060767444269) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Charly
Barcode
[5060767444269]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.02.2023
Исполнитель
Small Faces
Альбом (сингл)
There Are But Four Small Faces
Жанр
Зарубежный поп-рок, R&B
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Студийный альбом британской рок-группы Small Faces, выпущенный в 1968 году лейблом Immediate Records и распространяемый компанией CBS Records. Это был первый релиз группы на LP в Соединенных Штатах, и он представляет собой модифицированную версию британского альбома Small Faces, который вышел в прошлом году. Всего четыре трека из британского альбома объединены с отдельными синглами Itchycoo Park, Here Come the Nice и Оловянный солдатик и их соответствующими Би-сайдами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Small Faces - There Are But Four Small Faces (coloured) (5060767444269) виниловая пластинка - стоимость товара 5680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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