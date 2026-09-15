Frankie Goes To Hollywood - Bang! The Greatest Hits Of (0602435014623) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб.
В наличии
Код товара: 599023
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Frankie Goes To Hollywood - Bang! The Greatest Hits Of (0602435014623) виниловая пластинка
Сборник песен Frankie Goes to Hollywood, выпущенный в 1993 году во время серии переизданий и ремиксов продукции Frankie Goes to Hollywood лейблом ZTT Records, отсюда и появление классических версий двух треков 1993 года и добавление одного современного ремикса на американскую CD-версию 1994 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Сборник песен Frankie Goes to Hollywood, выпущенный в 1993 году во время серии переизданий и ремиксов продукции Frankie Goes to Hollywood лейблом ZTT Records, отсюда и появление классических версий двух треков 1993 года и добавление одного современного ремикса на американскую CD-версию 1994 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Frankie Goes To Hollywood - Bang! The Greatest Hits Of (0602435014623) виниловая пластинка - по цене 5680 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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