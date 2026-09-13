Top.Mail.Ru
Anathema - Untouchable (0802644824611) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Anathema - Untouchable (0802644824611) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Anathema - Untouchable (0802644824611) виниловая пластинка - фото 1
Anathema - Untouchable (0802644824611) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Anathema
Альбом (сингл)
Untouchable
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Anathema - Untouchable (0802644824611) виниловая пластинка - фото 1
  • Anathema - Untouchable (0802644824611) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721545
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644824611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Anathema
Альбом (сингл)
Untouchable
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Untouchable Part 1, Untouchable Part 2, Thin Air, Dreaming Light, Everything, The Storm Before The Calm, A Simple Mistake, The Beginning And The End, Universal, Closer, A Natural Disaster, Flying
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Anathema - Untouchable (0802644824611) виниловая пластинка

Концертный альбом Untouchable, записанный во время выступления в древнеримском амфитеатре в Пловдиве (Болгария), запечатлел Anathema на пике их творческой формы. Двойной альбом включает как мощные, расширенные версии композиций с Weather Systems и Distant Satellites (The Lost Song, Untouchable), так и редко исполняемые ранние вещи (Fragile Dreams), создавая идеальный баланс между разными периодами группы. Особенность этого релига — в его почти мистической атмосфере: древние стены амфитеатра, естественная акустика и потрясающая игра света создали уникальный симбиоз музыки и пространства. Звучание группы здесь особенно объемное — струнные, дополнительные перкуссии и многоголосый вокал (включая дуэты Винсента Каванага и Ли Дуглас) превращают каждый трек в эпическое полотно. Untouchable — это не просто концертная запись, а свидетельство того, как эмоционально интенсивная музыка Anathema обретает новую жизнь на сцене.

Отзывы о товаре Anathema - Untouchable (0802644824611) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644824611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Anathema
Альбом (сингл)
Untouchable
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Untouchable Part 1, Untouchable Part 2, Thin Air, Dreaming Light, Everything, The Storm Before The Calm, A Simple Mistake, The Beginning And The End, Universal, Closer, A Natural Disaster, Flying
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Концертный альбом Untouchable, записанный во время выступления в древнеримском амфитеатре в Пловдиве (Болгария), запечатлел Anathema на пике их творческой формы. Двойной альбом включает как мощные, расширенные версии композиций с Weather Systems и Distant Satellites (The Lost Song, Untouchable), так и редко исполняемые ранние вещи (Fragile Dreams), создавая идеальный баланс между разными периодами группы. Особенность этого релига — в его почти мистической атмосфере: древние стены амфитеатра, естественная акустика и потрясающая игра света создали уникальный симбиоз музыки и пространства. Звучание группы здесь особенно объемное — струнные, дополнительные перкуссии и многоголосый вокал (включая дуэты Винсента Каванага и Ли Дуглас) превращают каждый трек в эпическое полотно. Untouchable — это не просто концертная запись, а свидетельство того, как эмоционально интенсивная музыка Anathema обретает новую жизнь на сцене.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Anathema - Untouchable (0802644824611) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...