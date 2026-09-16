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Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255796) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255796) виниловая пластинка

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Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255796) виниловая пластинка - фото 1
Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255796) виниловая пластинка - фото 2
Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255796) виниловая пластинка - фото 3
Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255796) виниловая пластинка - фото 4
Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255796) виниловая пластинка - фото 5
Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255796) виниловая пластинка - фото 6
Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255796) виниловая пластинка - фото 7
Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255796) виниловая пластинка - фото 8
Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255796) виниловая пластинка - фото 9
Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255796) виниловая пластинка - фото 10
Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255796) виниловая пластинка - фото 11
Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255796) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Goldie
Альбом (сингл)
Timeless
Жанр
Drum & Bass. Jungle. Breakbeat. Dubstep
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255796) виниловая пластинка - фото 1
  • Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255796) виниловая пластинка - фото 2
  • Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255796) виниловая пластинка - фото 3
  • Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255796) виниловая пластинка - фото 4
  • Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255796) виниловая пластинка - фото 5
  • Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255796) виниловая пластинка - фото 6
  • Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255796) виниловая пластинка - фото 7
  • Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255796) виниловая пластинка - фото 8
  • Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255796) виниловая пластинка - фото 9
  • Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255796) виниловая пластинка - фото 10
  • Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255796) виниловая пластинка - фото 11
  • Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255796) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721538
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255796) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
London
Barcode
[5061017255796]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Goldie
Альбом (сингл)
Timeless
Жанр
Drum & Bass. Jungle. Breakbeat. Dubstep
Трек-лист
Inner City Life, Pressure, Jah, Saint Angel, State Of Mind, Sea Of Tears, Angel, Sensual, Kemistry, You & Me
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255796) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Inner City Life, Pressure, Jah, Saint Angel, State Of Mind, Sea Of Tears, Angel, Sensual, Kemistry, You & Me

Отзывы о товаре Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255796) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
London
Barcode
[5061017255796]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Goldie
Альбом (сингл)
Timeless
Жанр
Drum & Bass. Jungle. Breakbeat. Dubstep
Трек-лист
Inner City Life, Pressure, Jah, Saint Angel, State Of Mind, Sea Of Tears, Angel, Sensual, Kemistry, You & Me
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Inner City Life, Pressure, Jah, Saint Angel, State Of Mind, Sea Of Tears, Angel, Sensual, Kemistry, You & Me
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255796) виниловая пластинка – стоимость товара 6510 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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