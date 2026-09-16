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Hooverphonic - Presents Jackie Cane (Coloured) (8719262038776) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Hooverphonic - Presents Jackie Cane (Coloured) (8719262038776) виниловая пластинка

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Hooverphonic - Presents Jackie Cane (Coloured) (8719262038776) виниловая пластинка - фото 1
Hooverphonic - Presents Jackie Cane (Coloured) (8719262038776) виниловая пластинка - фото 2
Hooverphonic - Presents Jackie Cane (Coloured) (8719262038776) виниловая пластинка - фото 3
Hooverphonic - Presents Jackie Cane (Coloured) (8719262038776) виниловая пластинка - фото 4
Hooverphonic - Presents Jackie Cane (Coloured) (8719262038776) виниловая пластинка - фото 5
Hooverphonic - Presents Jackie Cane (Coloured) (8719262038776) виниловая пластинка - фото 6
Hooverphonic - Presents Jackie Cane (Coloured) (8719262038776) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hooverphonic
Альбом (сингл)
Presents Jackie Cane
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hooverphonic - Presents Jackie Cane (Coloured) (8719262038776) виниловая пластинка - фото 1
  • Hooverphonic - Presents Jackie Cane (Coloured) (8719262038776) виниловая пластинка - фото 2
  • Hooverphonic - Presents Jackie Cane (Coloured) (8719262038776) виниловая пластинка - фото 3
  • Hooverphonic - Presents Jackie Cane (Coloured) (8719262038776) виниловая пластинка - фото 4
  • Hooverphonic - Presents Jackie Cane (Coloured) (8719262038776) виниловая пластинка - фото 5
  • Hooverphonic - Presents Jackie Cane (Coloured) (8719262038776) виниловая пластинка - фото 6
  • Hooverphonic - Presents Jackie Cane (Coloured) (8719262038776) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721511
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Hooverphonic - Presents Jackie Cane (Coloured) (8719262038776) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038776]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hooverphonic
Альбом (сингл)
Presents Jackie Cane
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Sometimes, One, Human Interest, Nirvana Blue, The World Is Mine, Jackie's Delirium, Sad Song, Day After Day, Shampoo, Others Delight, Opium, The Last Supper, The Kiss
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hooverphonic - Presents Jackie Cane (Coloured) (8719262038776) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sometimes, One, Human Interest, Nirvana Blue, The World Is Mine, Jackie's Delirium, Sad Song, Day After Day, Shampoo, Others Delight, Opium, The Last Supper, The Kiss

Отзывы о товаре Hooverphonic - Presents Jackie Cane (Coloured) (8719262038776) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038776]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hooverphonic
Альбом (сингл)
Presents Jackie Cane
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Sometimes, One, Human Interest, Nirvana Blue, The World Is Mine, Jackie's Delirium, Sad Song, Day After Day, Shampoo, Others Delight, Opium, The Last Supper, The Kiss
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sometimes, One, Human Interest, Nirvana Blue, The World Is Mine, Jackie's Delirium, Sad Song, Day After Day, Shampoo, Others Delight, Opium, The Last Supper, The Kiss
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hooverphonic - Presents Jackie Cane (Coloured) (8719262038776) виниловая пластинка - стоимость товара 3910 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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