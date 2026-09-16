Alex - Simulations (Coloured) (4251648413158) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Alex - Simulations (Coloured) (4251648413158) виниловая пластинка
Шотландский продюсер Алекс возвращается на лейбл Playmaker Media Records после своего предыдущего альбома X (PLMKR 032LP, 2018). После нескольких релизов на New Retro Wave он становится известным именем на альтернативной синт-поп-сцене благодаря своему уникальному сочетанию мрачного синтезатора и киберпопа. В Simulations этот артист демонстрирует свой самый разносторонний синт-поп за всю историю. Он умеет подбирать приглашенных исполнителей с прекрасными, провокационными и чувственными женскими вокалистками, смешивая их со своим фирменным драйвовым мрачным электронным звучанием. Здесь он снова добивается успеха, на этот раз с быстрыми синтезаторами и танцевальными ритмами, которые проникают в мозг и остаются там надолго. Сохраняя киберпанковский и танцевальный стиль, он снова превосходит самого себя. Пусть этот альбом говорит сам за себя, как и его потрясающие соавторы. Тираж 300 экземпляров на белом виниле весом 180 грамм, включает постер формата А3 с обложкой.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Отзывы о товаре Alex - Simulations (Coloured) (4251648413158) виниловая пластинка