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Alex - Simulations (Coloured) (4251648413158) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alex - Simulations (Coloured) (4251648413158) виниловая пластинка

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Alex - Simulations (Coloured) (4251648413158) виниловая пластинка - фото 1
Alex - Simulations (Coloured) (4251648413158) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Alex
Альбом (сингл)
Simulations
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alex - Simulations (Coloured) (4251648413158) виниловая пластинка - фото 1
  • Alex - Simulations (Coloured) (4251648413158) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721463
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Alex - Simulations (Coloured) (4251648413158) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Playmaker
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Playmaker
Barcode
[4251648413158]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Alex
Альбом (сингл)
Simulations
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Autonomous, Dream Machine, Game Over, Norma, Hologram Lover, Random Access Fantasies, Oasis, Artificial Harmony, Day Emulation, Sea Simulation
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alex - Simulations (Coloured) (4251648413158) виниловая пластинка

Шотландский продюсер Алекс возвращается на лейбл Playmaker Media Records после своего предыдущего альбома X (PLMKR 032LP, 2018). После нескольких релизов на New Retro Wave он становится известным именем на альтернативной синт-поп-сцене благодаря своему уникальному сочетанию мрачного синтезатора и киберпопа. В Simulations этот артист демонстрирует свой самый разносторонний синт-поп за всю историю. Он умеет подбирать приглашенных исполнителей с прекрасными, провокационными и чувственными женскими вокалистками, смешивая их со своим фирменным драйвовым мрачным электронным звучанием. Здесь он снова добивается успеха, на этот раз с быстрыми синтезаторами и танцевальными ритмами, которые проникают в мозг и остаются там надолго. Сохраняя киберпанковский и танцевальный стиль, он снова превосходит самого себя. Пусть этот альбом говорит сам за себя, как и его потрясающие соавторы. Тираж 300 экземпляров на белом виниле весом 180 грамм, включает постер формата А3 с обложкой.

Отзывы о товаре Alex - Simulations (Coloured) (4251648413158) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Playmaker
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Playmaker
Barcode
[4251648413158]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Alex
Альбом (сингл)
Simulations
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Autonomous, Dream Machine, Game Over, Norma, Hologram Lover, Random Access Fantasies, Oasis, Artificial Harmony, Day Emulation, Sea Simulation
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Шотландский продюсер Алекс возвращается на лейбл Playmaker Media Records после своего предыдущего альбома X (PLMKR 032LP, 2018). После нескольких релизов на New Retro Wave он становится известным именем на альтернативной синт-поп-сцене благодаря своему уникальному сочетанию мрачного синтезатора и киберпопа. В Simulations этот артист демонстрирует свой самый разносторонний синт-поп за всю историю. Он умеет подбирать приглашенных исполнителей с прекрасными, провокационными и чувственными женскими вокалистками, смешивая их со своим фирменным драйвовым мрачным электронным звучанием. Здесь он снова добивается успеха, на этот раз с быстрыми синтезаторами и танцевальными ритмами, которые проникают в мозг и остаются там надолго. Сохраняя киберпанковский и танцевальный стиль, он снова превосходит самого себя. Пусть этот альбом говорит сам за себя, как и его потрясающие соавторы. Тираж 300 экземпляров на белом виниле весом 180 грамм, включает постер формата А3 с обложкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alex - Simulations (Coloured) (4251648413158) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3090 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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