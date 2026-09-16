Celeste - Woman Of Faces (0602475960201) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Celeste
Альбом (сингл)
Woman Of Faces
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
В наличии
Код товара: 721461
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4 740 руб.
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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602475960201]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Celeste
Альбом (сингл)
Woman Of Faces
Жанр
Soul
Трек-лист
On With The Show, Keep Smiling, Woman Of Faces, Happening Again, Time Will Tell, People Always Change, Sometimes, Could Be Machine, This Is Who I Am
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Celeste - Woman Of Faces (0602475960201) виниловая пластинка
«Woman Of Faces» — второй студийный альбом британской певицы Celeste. По информации на июнь 2025 года, релиз запланирован на октябрь под лейблом Polydor Records. Продюсером альбома выступил обладатель нескольких премий «Грэмми» Джефф Бхаскер.
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Теги товара: Соул
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Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602475960201]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Celeste
Альбом (сингл)
Woman Of Faces
Жанр
Soul
Трек-лист
On With The Show, Keep Smiling, Woman Of Faces, Happening Again, Time Will Tell, People Always Change, Sometimes, Could Be Machine, This Is Who I Am
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
«Woman Of Faces» — второй студийный альбом британской певицы Celeste. По информации на июнь 2025 года, релиз запланирован на октябрь под лейблом Polydor Records. Продюсером альбома выступил обладатель нескольких премий «Грэмми» Джефф Бхаскер.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Celeste - Woman Of Faces (0602475960201) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4740 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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