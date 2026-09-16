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Usio - Kuwa Huru (4601620109393) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Usio - Kuwa Huru (4601620109393) виниловая пластинка

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Usio - Kuwa Huru (4601620109393) виниловая пластинка - фото 1
Usio - Kuwa Huru (4601620109393) виниловая пластинка - фото 2
Usio - Kuwa Huru (4601620109393) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Usio
Альбом (сингл)
Kuwa Huru
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Usio - Kuwa Huru (4601620109393) виниловая пластинка - фото 1
  • Usio - Kuwa Huru (4601620109393) виниловая пластинка - фото 2
  • Usio - Kuwa Huru (4601620109393) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721438
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Usio - Kuwa Huru (4601620109393) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Barnhus
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Barnhus
Barcode
[4601620109393]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Usio
Альбом (сингл)
Kuwa Huru
Жанр
House
Трек-лист
Hadithi Fupi, The Force, Ndoto, Arobaini Na Nne, Kuwa Huru, Siri, Tiger Me, Starlight
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Usio - Kuwa Huru (4601620109393) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hadithi Fupi, The Force, Ndoto, Arobaini Na Nne, Kuwa Huru, Siri, Tiger Me, Starlight

Отзывы о товаре Usio - Kuwa Huru (4601620109393) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Barnhus
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Barnhus
Barcode
[4601620109393]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Usio
Альбом (сингл)
Kuwa Huru
Жанр
House
Трек-лист
Hadithi Fupi, The Force, Ndoto, Arobaini Na Nne, Kuwa Huru, Siri, Tiger Me, Starlight
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hadithi Fupi, The Force, Ndoto, Arobaini Na Nne, Kuwa Huru, Siri, Tiger Me, Starlight
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Usio - Kuwa Huru (4601620109393) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2970 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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