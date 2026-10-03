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Sorcerer - Neon Leon (5050580688827) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sorcerer - Neon Leon (5050580688827) виниловая пластинка

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Sorcerer - Neon Leon (5050580688827) виниловая пластинка - фото 1
Sorcerer - Neon Leon (5050580688827) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Sorcerer
Альбом (сингл)
Neon Leon
Жанр
House
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sorcerer - Neon Leon (5050580688827) виниловая пластинка - фото 1
  • Sorcerer - Neon Leon (5050580688827) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721428
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sorcerer - Neon Leon (5050580688827) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[5050580688827]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Sorcerer
Альбом (сингл)
Neon Leon
Жанр
House
Трек-лист
Algorhythm, Dayglow, Chemise, Ride The Serpent, Rush 2 Freeze, Shaolin Style, Raydio (Play It), Jump Rope, Distort Yourself, El Condor
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sorcerer - Neon Leon (5050580688827) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Algorhythm, Dayglow, Chemise, Ride The Serpent, Rush 2 Freeze, Shaolin Style, Raydio (Play It), Jump Rope, Distort Yourself, El Condor



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Sorcerer - Neon Leon (5050580688827) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[5050580688827]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Sorcerer
Альбом (сингл)
Neon Leon
Жанр
House
Трек-лист
Algorhythm, Dayglow, Chemise, Ride The Serpent, Rush 2 Freeze, Shaolin Style, Raydio (Play It), Jump Rope, Distort Yourself, El Condor
Версия издания
лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Algorhythm, Dayglow, Chemise, Ride The Serpent, Rush 2 Freeze, Shaolin Style, Raydio (Play It), Jump Rope, Distort Yourself, El Condor


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sorcerer - Neon Leon (5050580688827) виниловая пластинка - купить по цене 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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