Clannad - Macalla (Coloured) (4099964169430) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Clannad - Macalla (Coloured) (4099964169430) виниловая пластинка
По случаю 40-летия, будет выпущено ремастированное Филом Кинрейдом в Air Studios переиздание девятого студийного альбома Clannad 1985 года "Macalla" (в переводе с ирландского - "эхо"). Мраморный винил. Альбом стал их первым международным успехом и ознаменовал значительную веху в карьере группы. Он представлял собой смесь традиционного ирландского фолка и более мейнстримового поп-звучания. Опираясь на предыдущие успехи, такие как "Theme from Harry's Game" (1982), который привлек внимание всего мира и даже использовался U2 в качестве музыки к концертам, и отмеченный наградами саундтрек к телесериалу "Робин из Шервуда" (выпущенный в 1984 году как альбом "Legend"), Clannad были на пороге прорыва на таких рынках, как Америка. Macalla добился этого прорыва в первую очередь благодаря легендарному дуэту "In a Lifetime" с Боно из U2. Боно, уже будучи поклонником Clannad, работал с вокалисткой Мойей Бреннан над этой впечатляющей песней, которая стала большим хитом. Сотрудничество было вызвано взаимным восхищением и общим ирландским наследием. Песня "In a Lifetime" имела успех в чартах, достигнув 5 места в Ирландии и 20 места в Великобритании. Сам альбом "Macalla" также оказался на высоте, попав в чарты Великобритании и других стран. Хотя некоторые давние поклонники их чисто традиционного фолк-звучания восприняли более попсовое и электронное звучание альбома как отступление, "Macalla" в целом считается одним из самых сильных и влиятельных альбомов Clannad. Он успешно объединил их фолк-корни с более современным, атмосферным и влияющим на нью-эйдж звучанием, обратившись к более широкой международной аудитории. В альбом вошли песни на английском и ирландском языках, а также "Caisle?n ?ir" и "Buachaill ?n ?irne", исполненные на родном гэльском языке.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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