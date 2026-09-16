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Goldfrapp - Supernature - Deluxe (Coloured) (4099964188141) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Goldfrapp - Supernature - Deluxe (Coloured) (4099964188141) виниловая пластинка

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Goldfrapp - Supernature - Deluxe (Coloured) (4099964188141) виниловая пластинка - фото 1
Goldfrapp - Supernature - Deluxe (Coloured) (4099964188141) виниловая пластинка - фото 2
Goldfrapp - Supernature - Deluxe (Coloured) (4099964188141) виниловая пластинка - фото 3
Goldfrapp - Supernature - Deluxe (Coloured) (4099964188141) виниловая пластинка - фото 4
Goldfrapp - Supernature - Deluxe (Coloured) (4099964188141) виниловая пластинка - фото 5
Goldfrapp - Supernature - Deluxe (Coloured) (4099964188141) виниловая пластинка - фото 6
Goldfrapp - Supernature - Deluxe (Coloured) (4099964188141) виниловая пластинка - фото 7
Goldfrapp - Supernature - Deluxe (Coloured) (4099964188141) виниловая пластинка - фото 8
Goldfrapp - Supernature - Deluxe (Coloured) (4099964188141) виниловая пластинка - фото 9
Goldfrapp - Supernature - Deluxe (Coloured) (4099964188141) виниловая пластинка - фото 10
Goldfrapp - Supernature - Deluxe (Coloured) (4099964188141) виниловая пластинка - фото 11
Goldfrapp - Supernature - Deluxe (Coloured) (4099964188141) виниловая пластинка - фото 12
Goldfrapp - Supernature - Deluxe (Coloured) (4099964188141) виниловая пластинка - фото 13
Goldfrapp - Supernature - Deluxe (Coloured) (4099964188141) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Goldfrapp
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Goldfrapp - Supernature - Deluxe (Coloured) (4099964188141) виниловая пластинка - фото 1
  • Goldfrapp - Supernature - Deluxe (Coloured) (4099964188141) виниловая пластинка - фото 2
  • Goldfrapp - Supernature - Deluxe (Coloured) (4099964188141) виниловая пластинка - фото 3
  • Goldfrapp - Supernature - Deluxe (Coloured) (4099964188141) виниловая пластинка - фото 4
  • Goldfrapp - Supernature - Deluxe (Coloured) (4099964188141) виниловая пластинка - фото 5
  • Goldfrapp - Supernature - Deluxe (Coloured) (4099964188141) виниловая пластинка - фото 6
  • Goldfrapp - Supernature - Deluxe (Coloured) (4099964188141) виниловая пластинка - фото 7
  • Goldfrapp - Supernature - Deluxe (Coloured) (4099964188141) виниловая пластинка - фото 8
  • Goldfrapp - Supernature - Deluxe (Coloured) (4099964188141) виниловая пластинка - фото 9
  • Goldfrapp - Supernature - Deluxe (Coloured) (4099964188141) виниловая пластинка - фото 10
  • Goldfrapp - Supernature - Deluxe (Coloured) (4099964188141) виниловая пластинка - фото 11
  • Goldfrapp - Supernature - Deluxe (Coloured) (4099964188141) виниловая пластинка - фото 12
  • Goldfrapp - Supernature - Deluxe (Coloured) (4099964188141) виниловая пластинка - фото 13
  • Goldfrapp - Supernature - Deluxe (Coloured) (4099964188141) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721410
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Goldfrapp - Supernature - Deluxe (Coloured) (4099964188141) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964188141]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Goldfrapp
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
La La, Lovely 2 C U, Ride A White Horse, You Never Know, Let It Take You, Fly Me Away, Slide In, Koko, Satin Chic, Time Out From The World, Number 1, Single 12" Beautiful (Richard X Extended Rework), Number 1 (Alan Braxe & Fred Falke Club Remix), You Never Know (Goldfrapp Remix), Ooh La La (Phones Re-edit), Koko (Sun's Signature Remix), Let It Take You (Goldfrapp Remix)
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Goldfrapp - Supernature - Deluxe (Coloured) (4099964188141) виниловая пластинка

Новаторский поп-дуэт Goldfrapp отмечает 20-летие своего новаторского третьего альбома «Supernature» выпуском 20th Anniversary Deluxe Edition. Deluxe издание включает в себя потрясающий двойной винил в павлиньих цветах (второй диск — это 12-дюймовый EP с ремиксами), при этом все треки записаны на половинной скорости для улучшения качества звучания. Альбом «Supernature», впервые выпущенный в 2005 году, стал эпохальным шедевром Goldfrapp, многослойным соник-поп-триллером, который разрушил правила электронной музыки и заменил их радикальным, глянцевым видением поп-музыки в ее самом соблазнительном и странном проявлении. «Supernature» вознёс Goldfrapp в поп-стратосферу, породив такие ныне классические синглы, как «Ooh La La», «Number 1» и «Ride a White Horse». Альбом возглавил мировые чарты, стал мультиплатиновым и получил несколько номинаций на премии Brit и Grammy. Новое издание включает два совершенно новых ремикса Goldfrapp от Элисон Голдфрапп и Уилла Грегори, а также эксклюзивные интерпретации от Richard X, Sun's Signature и других. С выпуском этого подарочного издания Goldfrapp не только пересматривают «Supernature», но и подтверждают его непреходящее влияние на музыкальный ландшафт 2025 года и далее.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Goldfrapp - Supernature - Deluxe (Coloured) (4099964188141) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964188141]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Goldfrapp
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
La La, Lovely 2 C U, Ride A White Horse, You Never Know, Let It Take You, Fly Me Away, Slide In, Koko, Satin Chic, Time Out From The World, Number 1, Single 12" Beautiful (Richard X Extended Rework), Number 1 (Alan Braxe & Fred Falke Club Remix), You Never Know (Goldfrapp Remix), Ooh La La (Phones Re-edit), Koko (Sun's Signature Remix), Let It Take You (Goldfrapp Remix)
Версия издания
цветной винил
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Новаторский поп-дуэт Goldfrapp отмечает 20-летие своего новаторского третьего альбома «Supernature» выпуском 20th Anniversary Deluxe Edition. Deluxe издание включает в себя потрясающий двойной винил в павлиньих цветах (второй диск — это 12-дюймовый EP с ремиксами), при этом все треки записаны на половинной скорости для улучшения качества звучания. Альбом «Supernature», впервые выпущенный в 2005 году, стал эпохальным шедевром Goldfrapp, многослойным соник-поп-триллером, который разрушил правила электронной музыки и заменил их радикальным, глянцевым видением поп-музыки в ее самом соблазнительном и странном проявлении. «Supernature» вознёс Goldfrapp в поп-стратосферу, породив такие ныне классические синглы, как «Ooh La La», «Number 1» и «Ride a White Horse». Альбом возглавил мировые чарты, стал мультиплатиновым и получил несколько номинаций на премии Brit и Grammy. Новое издание включает два совершенно новых ремикса Goldfrapp от Элисон Голдфрапп и Уилла Грегори, а также эксклюзивные интерпретации от Richard X, Sun's Signature и других. С выпуском этого подарочного издания Goldfrapp не только пересматривают «Supernature», но и подтверждают его непреходящее влияние на музыкальный ландшафт 2025 года и далее.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


Goldfrapp - Supernature - Deluxe (Coloured) (4099964188141) виниловая пластинка - стоимость товара 6510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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