Apocalyptica - Worlds Collide (Opaque Purple) (4262428350280) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
APOCALYPTICA
Альбом (сингл)
Worlds Collide
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720514
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Характеристики
Бренд
Odyssey Music Network
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Odyssey Music Network
Barcode
[4262428350280]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
APOCALYPTICA
Альбом (сингл)
Worlds Collide
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Worlds Collide, Grace, I'm Not Jesus, Ion, Stroke, Last Hope, I Don't Care, Burn, S.O.S. (anything But Love), Peace, Helden, Ural, Dreamer, I Dont Care, Servere Area, Sos, Lies, I'm Not Jesus, I'm Not Jesus
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Apocalyptica - Worlds Collide (Opaque Purple) (4262428350280) виниловая пластинка
Worlds Collide — шестой студийный альбом финской метал-группы Apocalyptica, выпущенный первоначально в 2007 году. Включает в себя совместные композиции с вокалистами Тиллем Линдеманном, Кори Тейлором, Адамом Гонтьером и Кристиной Скаббия. Издание на цветном виниле в гейтфолде. Apocalyptica — финская симфоник-метал-группа из Хельсинки, образованная в 1993 году и состоящая из виолончелистов с классическим образованием Эйкки Топпинена, Пааво Лётьёнена и Пертту Кивилааксо. На сегодняшний день они продали более четырёх миллионов альбомов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Odyssey Music Network
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Odyssey Music Network
Barcode
[4262428350280]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
APOCALYPTICA
Альбом (сингл)
Worlds Collide
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Worlds Collide, Grace, I'm Not Jesus, Ion, Stroke, Last Hope, I Don't Care, Burn, S.O.S. (anything But Love), Peace, Helden, Ural, Dreamer, I Dont Care, Servere Area, Sos, Lies, I'm Not Jesus, I'm Not Jesus
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Worlds Collide — шестой студийный альбом финской метал-группы Apocalyptica, выпущенный первоначально в 2007 году. Включает в себя совместные композиции с вокалистами Тиллем Линдеманном, Кори Тейлором, Адамом Гонтьером и Кристиной Скаббия. Издание на цветном виниле в гейтфолде. Apocalyptica — финская симфоник-метал-группа из Хельсинки, образованная в 1993 году и состоящая из виолончелистов с классическим образованием Эйкки Топпинена, Пааво Лётьёнена и Пертту Кивилааксо. На сегодняшний день они продали более четырёх миллионов альбомов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Apocalyptica - Worlds Collide (Opaque Purple) (4262428350280) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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