Mission - Collected (0600753939390) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mission
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
В наличии
Код товара: 720483
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 740 руб.
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753939390]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mission
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Serpents Kiss, Garden Of Delight (Single Edit), Like A Hurricane, Stay With Me, Wasteland (Single Edit), Severina, Tower Of Strength (Single Edit), Beyond The Pale (Single Edit), Kingdom Come, Butterfly On A Wheel (Single Version), Deliverance (Single Edit), Hands Across The Ocean, Never Again (Single Edit), Like A Child Again (Remix), Raising Cain (Edit), Swoon (Full Balloon Edit), Coming Home, Evangeline, Breathe Me In (Radio Edit), Dragonfly, Keep It In The Family (Radio Edit), Blush, Swan So
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mission - Collected (0600753939390) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Serpents Kiss, Garden Of Delight (Single Edit), Like A Hurricane, Stay With Me, Wasteland (Single Edit), Severina, Tower Of Strength (Single Edit), Beyond The Pale (Single Edit), Kingdom Come, Butterfly On A Wheel (Single Version), Deliverance (Single Edit), Hands Across The Ocean, Never Again (Single Edit), Like A Child Again (Remix), Raising Cain (Edit), Swoon (Full Balloon Edit), Coming Home, Evangeline, Breathe Me In (Radio Edit), Dragonfly, Keep It In The Family (Radio Edit), Blush, Swan Song (Radio Edit), Met-Amor-Phosis, Tyranny Of Secrets
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753939390]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mission
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Serpents Kiss, Garden Of Delight (Single Edit), Like A Hurricane, Stay With Me, Wasteland (Single Edit), Severina, Tower Of Strength (Single Edit), Beyond The Pale (Single Edit), Kingdom Come, Butterfly On A Wheel (Single Version), Deliverance (Single Edit), Hands Across The Ocean, Never Again (Single Edit), Like A Child Again (Remix), Raising Cain (Edit), Swoon (Full Balloon Edit), Coming Home, Evangeline, Breathe Me In (Radio Edit), Dragonfly, Keep It In The Family (Radio Edit), Blush, Swan So
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Serpents Kiss, Garden Of Delight (Single Edit), Like A Hurricane, Stay With Me, Wasteland (Single Edit), Severina, Tower Of Strength (Single Edit), Beyond The Pale (Single Edit), Kingdom Come, Butterfly On A Wheel (Single Version), Deliverance (Single Edit), Hands Across The Ocean, Never Again (Single Edit), Like A Child Again (Remix), Raising Cain (Edit), Swoon (Full Balloon Edit), Coming Home, Evangeline, Breathe Me In (Radio Edit), Dragonfly, Keep It In The Family (Radio Edit), Blush, Swan Song (Radio Edit), Met-Amor-Phosis, Tyranny Of Secrets
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Mission - Collected (0600753939390) виниловая пластинка – стоимость товара 4740 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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