Freddie Redd - Shades Of Redd (0602468070115) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Freddie Redd - Shades Of Redd (0602468070115) виниловая пластинка
Shades of Redd — альбом американского пианиста Фредди Редда во главе квинтета, записанный в 1960 году и выпущенный лейблом Blue Note. Blue Note Classic Vinyl Edition: стерео, мастеринг Кевина Грея, отпечатано Optimal на 180-граммовом виниле. Пианист Фредди Редд (1928–2021), родившийся в Гарлеме, штат Нью-Йорк, приобрёл известность в 1959 году благодаря музыке, написанной им для отмеченной наградами пьесы «The Connection». Саундтрек к пьесе, повествующей о жизни джазовых музыкантов, зависимых от героина, был выпущен годом позже на лейбле Blue Note. В том же году пианист, вдохновлённый Чарли Паркером, Телониусом Монком и Бадом Пауэллом, записал свой второй альбом на этом лейбле «Shades of Redd», собрав впечатляющий хард-боп-квинтет, куда вощли. Джеки Маклин, Тина Брукс, Пол Чемберс, Луис Хейс.
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