Miles Davis - Agharta (coloured) (8719262039452) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Miles Davis - Agharta (coloured) (8719262039452) виниловая пластинка
Agharta — концертный двойной альбом 1975 года американского джазового трубача, композитора и руководителя оркестра Майлза Дэвиса. Лимитированное издание на цветном 180 г виниле к 50-летию альбома. Agharta был записан однажды днем ??в 1975 году на одном из двух концертов Майлза Дэвиса, которые он дал в Osaka Festival Hall в Японии. Он выступал со своим септетом — флейтистом и саксофонистом Сонни Форчуном, басистом Майклом Хендерсоном, барабанщиком Элом Фостером, перкуссионистом Джеймсом Мтуме, гитаристом Реджи Лукасом и Питом Кози, который играл на гитаре, синтезаторе и перкуссии. Четыре, казалось бы, неструктурированных раздела альбома, который был спродюсирован и записан Тео Масеро, подчеркивают игру аккомпаниаторов Дэвиса, а не его собственную трубу. Он избегает как мелодии, так и гармонии в пользу сочетания риффов, полиритмий и фанковых грувов, которые солисты могут импровизировать на протяжении всего альбома. Ретроспективно альбом был оценен как важная и влиятельная джаз-роковая запись. Новаторская игра Кози повлияли на целое поколение молодых музыкантов, в том числе на британской джазовой сцене.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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