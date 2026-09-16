Top.Mail.Ru
Miles Davis - Agharta (coloured) (8719262039452) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Miles Davis - Agharta (coloured) (8719262039452) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Miles Davis - Agharta (coloured) (8719262039452) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Agharta (coloured) (8719262039452) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - Agharta (coloured) (8719262039452) виниловая пластинка - фото 3
Miles Davis - Agharta (coloured) (8719262039452) виниловая пластинка - фото 4
Miles Davis - Agharta (coloured) (8719262039452) виниловая пластинка - фото 5
Miles Davis - Agharta (coloured) (8719262039452) виниловая пластинка - фото 6
Miles Davis - Agharta (coloured) (8719262039452) виниловая пластинка - фото 7
Miles Davis - Agharta (coloured) (8719262039452) виниловая пластинка - фото 8
Miles Davis - Agharta (coloured) (8719262039452) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Agharta
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Agharta (coloured) (8719262039452) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Agharta (coloured) (8719262039452) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - Agharta (coloured) (8719262039452) виниловая пластинка - фото 3
  • Miles Davis - Agharta (coloured) (8719262039452) виниловая пластинка - фото 4
  • Miles Davis - Agharta (coloured) (8719262039452) виниловая пластинка - фото 5
  • Miles Davis - Agharta (coloured) (8719262039452) виниловая пластинка - фото 6
  • Miles Davis - Agharta (coloured) (8719262039452) виниловая пластинка - фото 7
  • Miles Davis - Agharta (coloured) (8719262039452) виниловая пластинка - фото 8
  • Miles Davis - Agharta (coloured) (8719262039452) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719832
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Miles Davis - Agharta (coloured) (8719262039452) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039452]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Agharta
Жанр
Jazz
Трек-лист
Prelude (Part 1), Prelude (Part 2) / Maiysha, Interlude, Theme From Jack Johnson
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Agharta (coloured) (8719262039452) виниловая пластинка

Agharta — концертный двойной альбом 1975 года американского джазового трубача, композитора и руководителя оркестра Майлза Дэвиса. Лимитированное издание на цветном 180 г виниле к 50-летию альбома. Agharta был записан однажды днем ??в 1975 году на одном из двух концертов Майлза Дэвиса, которые он дал в Osaka Festival Hall в Японии. Он выступал со своим септетом — флейтистом и саксофонистом Сонни Форчуном, басистом Майклом Хендерсоном, барабанщиком Элом Фостером, перкуссионистом Джеймсом Мтуме, гитаристом Реджи Лукасом и Питом Кози, который играл на гитаре, синтезаторе и перкуссии. Четыре, казалось бы, неструктурированных раздела альбома, который был спродюсирован и записан Тео Масеро, подчеркивают игру аккомпаниаторов Дэвиса, а не его собственную трубу. Он избегает как мелодии, так и гармонии в пользу сочетания риффов, полиритмий и фанковых грувов, которые солисты могут импровизировать на протяжении всего альбома. Ретроспективно альбом был оценен как важная и влиятельная джаз-роковая запись. Новаторская игра Кози повлияли на целое поколение молодых музыкантов, в том числе на британской джазовой сцене.

Отзывы о товаре Miles Davis - Agharta (coloured) (8719262039452) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039452]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Agharta
Жанр
Jazz
Трек-лист
Prelude (Part 1), Prelude (Part 2) / Maiysha, Interlude, Theme From Jack Johnson
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Agharta — концертный двойной альбом 1975 года американского джазового трубача, композитора и руководителя оркестра Майлза Дэвиса. Лимитированное издание на цветном 180 г виниле к 50-летию альбома. Agharta был записан однажды днем ??в 1975 году на одном из двух концертов Майлза Дэвиса, которые он дал в Osaka Festival Hall в Японии. Он выступал со своим септетом — флейтистом и саксофонистом Сонни Форчуном, басистом Майклом Хендерсоном, барабанщиком Элом Фостером, перкуссионистом Джеймсом Мтуме, гитаристом Реджи Лукасом и Питом Кози, который играл на гитаре, синтезаторе и перкуссии. Четыре, казалось бы, неструктурированных раздела альбома, который был спродюсирован и записан Тео Масеро, подчеркивают игру аккомпаниаторов Дэвиса, а не его собственную трубу. Он избегает как мелодии, так и гармонии в пользу сочетания риффов, полиритмий и фанковых грувов, которые солисты могут импровизировать на протяжении всего альбома. Ретроспективно альбом был оценен как важная и влиятельная джаз-роковая запись. Новаторская игра Кози повлияли на целое поколение молодых музыкантов, в том числе на британской джазовой сцене.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Agharta (coloured) (8719262039452) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...