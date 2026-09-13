Соковыжималка BQ J1003 Чёрный-Сталь
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Характеристики
Описание товара Соковыжималка BQ J1003 Чёрный-Сталь
Соковыжималка BQ – это высокомощное и надежное устройство, которое позволит вам легко и быстро приготовить свежевыжатый сок. С максимальной мощностью в 1800 Вт и центробежной конструкцией, она эффективно справляется с любыми фруктами и овощами. Устройство оснащено двумя скоростями, что позволяет адаптировать работу соковыжималки в зависимости от плотности ингредиентов. Современный дизайн, выполненный в черном и серебристом цветах, позволяет соковыжималке гармонично вписаться в интерьер любой кухни. Корпус из прочного пластика гарантирует долговечность и устойчивость прибора к внешним воздействиям. Соковыжималка BQ имеет емкость для сока объемом 1,8 литра, что позволяет приготовить большое количество напитка за один раз. Система прямой подачи сока делает процесс работы удобным и быстрым, минимизируя разлив жидкости. Диаметр круглой горловины в 85 мм позволяет загружать крупные куски плодов, сокращая время на предварительную нарезку. Максимальная скорость вращения шнека в 18000 оборотов в минуту обеспечивает быстрое извлечение сока и минимизацию отходов. Бренд BQ, производитель этого устройства, гарантирует высокое качество и функциональность своей продукции, которая создается в Китае с применением современных технологий. Этот прибор весом 3,788 кг с удобной длиной шнура в 0,35 м станет незаменимым помощником на вашей кухне. Управление соковыжималкой осуществляется механически, что добавляет ей простоты и надежности в использовании.
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