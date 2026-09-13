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Соковыжималка для цитрусовых BQ J3000 зеленая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соковыжималка для цитрусовых BQ J3000 зеленая

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Соковыжималка BQ J3000 Зеленый - фото 1
Соковыжималка BQ J3000 Зеленый - фото 2
Соковыжималка BQ J3000 Зеленый - фото 3
Соковыжималка BQ J3000 Зеленый - фото 4
Соковыжималка BQ J3000 Зеленый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Цвет
зеленый
Объем емкости для сока, л
0.2
Количество скоростей
1
  • Соковыжималка BQ J3000 Зеленый - фото 1
  • Соковыжималка BQ J3000 Зеленый - фото 2
  • Соковыжималка BQ J3000 Зеленый - фото 3
  • Соковыжималка BQ J3000 Зеленый - фото 4
  • Соковыжималка BQ J3000 Зеленый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719707
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Цвет
зеленый
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.2
Импульсный режим
нет
Реверс
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Максимальная скорость вращения шнека
120
Длина шнура
0.5
Максимальная продолжительность непрерывной работы
20
Комплектация
документация, кабель USB Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х17х16
Вес, кг.
1.11

Описание товара Соковыжималка для цитрусовых BQ J3000 зеленая

Соковыжималка BQ — это компактное и удобное устройство, специально разработанное для эффективного извлечения сока из цитрусовых. Благодаря весу всего 0,9 кг, эта соковыжималка легко переносится и не занимает много места на кухонной столешнице. Корпус из прочного пластика в свежем зеленом цвете придаёт прибору стильный и современный вид. Соковыжималка оснащена механическим управлением и одной скоростью работы, что обеспечивает простоту и удобство использования. С мощностью 45 Вт и максимальной скоростью вращения шнека 120 об/мин, она эффективно справляется с выжимкой сока, предлагая свежий напиток без особых усилий. Устройство имеет емкость для сока объемом 0,2 литра, что делает его идеальным для небольших порций. Соковыжималка оборудована системой прямой подачи сока, что позволяет соку сразу попадать в стакан или другую посуду без лишних промежуточных этапов. Отсутствие импульсного режима и функции реверса обеспечивает стабильную и простую работу прибора. Длина шнура составляет 0,5 м, что позволяет удобно разместить прибор на кухне. Соковыжималка BQ — это надежное и простое решение для тех, кто ценит свежий цитрусовый сок и предпочитает функциональность без излишеств.

Отзывы о товаре Соковыжималка для цитрусовых BQ J3000 зеленая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Цвет
зеленый
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.2
Импульсный режим
нет
Реверс
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Развернуть
Максимальная скорость вращения шнека
120
Длина шнура
0.5
Максимальная продолжительность непрерывной работы
20
Комплектация
документация, кабель USB Type-C
Страна производитель
Китай
Описание
Соковыжималка BQ — это компактное и удобное устройство, специально разработанное для эффективного извлечения сока из цитрусовых. Благодаря весу всего 0,9 кг, эта соковыжималка легко переносится и не занимает много места на кухонной столешнице. Корпус из прочного пластика в свежем зеленом цвете придаёт прибору стильный и современный вид. Соковыжималка оснащена механическим управлением и одной скоростью работы, что обеспечивает простоту и удобство использования. С мощностью 45 Вт и максимальной скоростью вращения шнека 120 об/мин, она эффективно справляется с выжимкой сока, предлагая свежий напиток без особых усилий. Устройство имеет емкость для сока объемом 0,2 литра, что делает его идеальным для небольших порций. Соковыжималка оборудована системой прямой подачи сока, что позволяет соку сразу попадать в стакан или другую посуду без лишних промежуточных этапов. Отсутствие импульсного режима и функции реверса обеспечивает стабильную и простую работу прибора. Длина шнура составляет 0,5 м, что позволяет удобно разместить прибор на кухне. Соковыжималка BQ — это надежное и простое решение для тех, кто ценит свежий цитрусовый сок и предпочитает функциональность без излишеств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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