Соковыжималка для цитрусовых BQ J3000 зеленая
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Характеристики
Описание товара Соковыжималка для цитрусовых BQ J3000 зеленая
Соковыжималка BQ — это компактное и удобное устройство, специально разработанное для эффективного извлечения сока из цитрусовых. Благодаря весу всего 0,9 кг, эта соковыжималка легко переносится и не занимает много места на кухонной столешнице. Корпус из прочного пластика в свежем зеленом цвете придаёт прибору стильный и современный вид. Соковыжималка оснащена механическим управлением и одной скоростью работы, что обеспечивает простоту и удобство использования. С мощностью 45 Вт и максимальной скоростью вращения шнека 120 об/мин, она эффективно справляется с выжимкой сока, предлагая свежий напиток без особых усилий. Устройство имеет емкость для сока объемом 0,2 литра, что делает его идеальным для небольших порций. Соковыжималка оборудована системой прямой подачи сока, что позволяет соку сразу попадать в стакан или другую посуду без лишних промежуточных этапов. Отсутствие импульсного режима и функции реверса обеспечивает стабильную и простую работу прибора. Длина шнура составляет 0,5 м, что позволяет удобно разместить прибор на кухне. Соковыжималка BQ — это надежное и простое решение для тех, кто ценит свежий цитрусовый сок и предпочитает функциональность без излишеств.
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