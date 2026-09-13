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Электрическая плита, индукционная BQ HP114B Черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрическая плита, индукционная BQ HP114B Черный

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Электрическая плита, индукционная BQ HP114B Черный - фото 1
Электрическая плита, индукционная BQ HP114B Черный - фото 2
Электрическая плита, индукционная BQ HP114B Черный - фото 3
Электрическая плита, индукционная BQ HP114B Черный - фото 4
Электрическая плита, индукционная BQ HP114B Черный - фото 5
Электрическая плита, индукционная BQ HP114B Черный - фото 6
Электрическая плита, индукционная BQ HP114B Черный - фото 7
Электрическая плита, индукционная BQ HP114B Черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плита электрическая
Мощность
2000
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Диаметр конфорок
19 см
Индукция
да
Управление
сенсорное
  • Электрическая плита, индукционная BQ HP114B Черный - фото 1
  • Электрическая плита, индукционная BQ HP114B Черный - фото 2
  • Электрическая плита, индукционная BQ HP114B Черный - фото 3
  • Электрическая плита, индукционная BQ HP114B Черный - фото 4
  • Электрическая плита, индукционная BQ HP114B Черный - фото 5
  • Электрическая плита, индукционная BQ HP114B Черный - фото 6
  • Электрическая плита, индукционная BQ HP114B Черный - фото 7
  • Электрическая плита, индукционная BQ HP114B Черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719690
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Плита электрическая
Мощность
2000
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Диаметр конфорок
19 см
Индукция
да
Функции и особенности
автоматические программы: барбекю, варка, жарка, кипячение, на пару, томление, тушение, фритюр
Управление
сенсорное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х33х11
Вес, кг.
2.34

Описание товара Электрическая плита, индукционная BQ HP114B Черный

?Электроплита BQ HP114B - это современное решение для вашей кухни, сочетающее в себе высокую мощность 2000 Вт и инновационную индукционную технологию нагрева. Благодаря стеклокерамической рабочей поверхности устройство не только выглядит стильно, но и обеспечивает быстрый и равномерный нагрев, позволяя значительно экономить электроэнергию. ?Плита оснащена сенсорным управлением, что делает ее использование максимально удобным и интуитивно понятным. В вашем распоряжении 8 автоматических программ и 10 режимов мощности, что позволяет подобрать оптимальные параметры для любого блюда. Таймер и защита от перегрева обеспечивают дополнительную безопасность во время эксплуатации. ?Особое внимание уделено комфорту и безопасности:имеется функция блокировки от детей, прорезиненные ножки для устойчивости и легкая чистка поверхности. Диаметр конфорки составляет 190 мм, а длина сетевого шнура - 1.2 м, что делает устройство универсальным и мобильным. ?Электроплита BQ HP114B станет отличным помощником на кухне как для ежедневного приготовления пищи, так и для сложных кулинарных экспериментов благодаря сочетанию современных технологий, эргономики и простоты в уходе.

Отзывы о товаре Электрическая плита, индукционная BQ HP114B Черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Плита электрическая
Мощность
2000
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Диаметр конфорок
19 см
Индукция
да
Функции и особенности
автоматические программы: барбекю, варка, жарка, кипячение, на пару, томление, тушение, фритюр
Управление
сенсорное
Страна производитель
Китай
Описание
?Электроплита BQ HP114B - это современное решение для вашей кухни, сочетающее в себе высокую мощность 2000 Вт и инновационную индукционную технологию нагрева. Благодаря стеклокерамической рабочей поверхности устройство не только выглядит стильно, но и обеспечивает быстрый и равномерный нагрев, позволяя значительно экономить электроэнергию. ?Плита оснащена сенсорным управлением, что делает ее использование максимально удобным и интуитивно понятным. В вашем распоряжении 8 автоматических программ и 10 режимов мощности, что позволяет подобрать оптимальные параметры для любого блюда. Таймер и защита от перегрева обеспечивают дополнительную безопасность во время эксплуатации. ?Особое внимание уделено комфорту и безопасности:имеется функция блокировки от детей, прорезиненные ножки для устойчивости и легкая чистка поверхности. Диаметр конфорки составляет 190 мм, а длина сетевого шнура - 1.2 м, что делает устройство универсальным и мобильным. ?Электроплита BQ HP114B станет отличным помощником на кухне как для ежедневного приготовления пищи, так и для сложных кулинарных экспериментов благодаря сочетанию современных технологий, эргономики и простоты в уходе.
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Отзывы


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