Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Плита электрическая
Мощность
2000
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Диаметр конфорок
19 см
Индукция
да
Управление
сенсорное
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719690
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Описание товара Электрическая плита, индукционная BQ HP114B Черный
?Электроплита BQ HP114B - это современное решение для вашей кухни, сочетающее в себе высокую мощность 2000 Вт и инновационную индукционную технологию нагрева. Благодаря стеклокерамической рабочей поверхности устройство не только выглядит стильно, но и обеспечивает быстрый и равномерный нагрев, позволяя значительно экономить электроэнергию.
?Плита оснащена сенсорным управлением, что делает ее использование максимально удобным и интуитивно понятным. В вашем распоряжении 8 автоматических программ и 10 режимов мощности, что позволяет подобрать оптимальные параметры для любого блюда. Таймер и защита от перегрева обеспечивают дополнительную безопасность во время эксплуатации.
?Особое внимание уделено комфорту и безопасности:имеется функция блокировки от детей, прорезиненные ножки для устойчивости и легкая чистка поверхности. Диаметр конфорки составляет 190 мм, а длина сетевого шнура - 1.2 м, что делает устройство универсальным и мобильным.
?Электроплита BQ HP114B станет отличным помощником на кухне как для ежедневного приготовления пищи, так и для сложных кулинарных экспериментов благодаря сочетанию современных технологий, эргономики и простоты в уходе.
?Электроплита BQ HP114B - это современное решение для вашей кухни, сочетающее в себе высокую мощность 2000 Вт и инновационную индукционную технологию нагрева. Благодаря стеклокерамической рабочей поверхности устройство не только выглядит стильно, но и обеспечивает быстрый и равномерный нагрев, позволяя значительно экономить электроэнергию.
?Плита оснащена сенсорным управлением, что делает ее использование максимально удобным и интуитивно понятным. В вашем распоряжении 8 автоматических программ и 10 режимов мощности, что позволяет подобрать оптимальные параметры для любого блюда. Таймер и защита от перегрева обеспечивают дополнительную безопасность во время эксплуатации.
?Особое внимание уделено комфорту и безопасности:имеется функция блокировки от детей, прорезиненные ножки для устойчивости и легкая чистка поверхности. Диаметр конфорки составляет 190 мм, а длина сетевого шнура - 1.2 м, что делает устройство универсальным и мобильным.
?Электроплита BQ HP114B станет отличным помощником на кухне как для ежедневного приготовления пищи, так и для сложных кулинарных экспериментов благодаря сочетанию современных технологий, эргономики и простоты в уходе.
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