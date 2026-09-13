Отпариватель вертикальный BQ SG5006S Шампань
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Характеристики
Описание товара Отпариватель вертикальный BQ SG5006S Шампань
Отпариватель BQ — это мощное и удобное устройство для быстрого и эффективного ухода за одеждой. С мощностью в 2000 Вт и максимальной подачей пара в 45 г/мин, он обеспечивает высокое качество отпаривания, справляясь даже с самыми стойкими складками. Длина парового шланга составляет 1,1 м, что позволяет обрабатывать одежду на плечах или вешалке без лишних усилий. Материал подошвы утюжка — нержавеющая сталь, что гарантирует долговечность и равномерное распределение тепла. Отпариватель оснащен вместительным съемным резервуаром для воды объемом 2,5 л, обеспечивающим продолжительное время работы. Наличие регулировки подачи пара позволяет выбрать оптимальный режим для различных типов тканей. Устройство готово к работе всего за 32 секунды, что экономит ваше время. Длинный сетевой шнур (1,8 м) и телескопическая стойка делают использование отпаривателя удобным и комфортным. Стильный черный цвет корпуса придает устройству современный и элегантный вид. Вертикальный тип отпаривателя и возможность вертикального положения утюжка во время работы позволят вам заботиться о внешнем виде вашей одежды с легкостью и эффективностью. Отпариватель BQ станет идеальным помощником в доме, обеспечивая безупречный вид вашей одежды каждый день.
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