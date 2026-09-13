Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM3002 Черный-Стальной
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Характеристики
Описание товара Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM3002 Черный-Стальной
Капельная кофеварка BQ — это стильное сочетание элегантности и функциональности, созданное специально для ценителей качественного кофе. Эта кофеварка воплощает в себе множество полезных функций, облегчая приготовление вашего любимого напитка. С легкостью управляйте процессом приготовления благодаря электронному управлению и яркому дисплею, которые обеспечивают максимальное удобство использования. Стильные черный и серебристый цвета корпуса кофеварки BQ прекрасно впишутся в любой интерьер, добавляя современный штрих вашей кухне. Вес устройства составляет 4,68 кг, что обеспечивает его устойчивость и надежность в эксплуатации. Объем резервуара для воды 1,5 литра позволяет за один раз готовить кофе для всей семьи или коллег, а объем резервуара для кофе 0,2 литра идеально подходит для хранения свежемолотого кофе. Кофеварка оснащена функцией подогрева чашек, благодаря чему ваш кофе будет всегда оптимальной температуры. Таймер позволяет программировать начало приготовления так, чтобы ваш кофе был готов в нужное вам время. Для удобства предусмотрена функция автоотключения, обеспечивающая безопасность и экономию электроэнергии. Эта модель использует молотый кофе, что дает возможность экспериментировать с разнообразными вкусами и ароматами. Надежный нейлоновый фильтр обеспечивает чистоту напитка и простоту ухода за кофеваркой. Плита автоподогрева поддерживает температуру кофе, позволяя наслаждаться горячим напитком на протяжении длительного времени. Капельная кофеварка BQ — это идеальное решение для тех, кто ценит простоту в использовании, стильный дизайн и безупречный вкус свежезаваренного кофе.
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