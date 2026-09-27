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Various Artists - Tschaikowsky Masterpieces (3596973754066) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Tschaikowsky Masterpieces (3596973754066) виниловая пластинка

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Various Artists - Tschaikowsky Masterpieces (3596973754066) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Tschaikowsky Masterpieces (3596973754066) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Tschaikowsky Masterpieces (3596973754066) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Tschaikowsky Masterpieces (3596973754066) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Tschaikowsky Masterpieces (3596973754066) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Tschaikowsky Masterpieces
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Tschaikowsky Masterpieces (3596973754066) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Tschaikowsky Masterpieces (3596973754066) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Tschaikowsky Masterpieces (3596973754066) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Tschaikowsky Masterpieces (3596973754066) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Tschaikowsky Masterpieces (3596973754066) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719435
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Various Artists - Tschaikowsky Masterpieces (3596973754066) виниловая пластинка
1 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596973754066]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Tschaikowsky Masterpieces
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Casse Noisette Op. 71 - Danse russe, Casse Noisette Op. 71 - Danse des mirlitons, Casse Noisette Op. 71 - Valse des fleurs, Symphonie n°5 en mi mineur Op. 64 2?me mouvement: Valse, La belle au bois dormant Op. 66 - Valse, Symphonie n°4 en fa mineur Op. 36 4?me mouvement: Finale. Allegro con fuoco, Lac des cygnes Op. 20 - Sc?ne, Lac de cygnes Op. 20 - Danse des petits cygnes, Symphonie n°6 en si mineur Op. 74 "Path?tique" 3?me mouvement: Allegro molto vivace
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Les Chefs D'?uvres de = The Masterpieces Of
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Tschaikowsky Masterpieces (3596973754066) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Various Artists / Tschaikowsky Masterpieces (1LP) - это прекрасная возможность погрузиться в мир великого композитора Петра Ильича Чайковского и насладиться его шедеврами в исполнении разных артистов. В альбоме Tschaikowsky Masterpieces собраны лучшие произведения Чайковского, которые знакомы многим и любимы миллионами слушателей. От изящной Симфонии № 5 до горячих Танцев русалок, каждая композиция восхитит вас своей красотой и глубоким эмоциональным звучанием. Купить виниловую пластинку Various Artists / Tschaikowsky Masterpieces (1LP) позволит вам наслаждаться этой великой музыкой в ее оригинальном формате. Узнайте, как звучат безвременные произведения Чайковского на аналоговом носителе и погрузитесь в волшебный мир классической музыки.

Отзывы о товаре Various Artists - Tschaikowsky Masterpieces (3596973754066) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596973754066]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Tschaikowsky Masterpieces
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Casse Noisette Op. 71 - Danse russe, Casse Noisette Op. 71 - Danse des mirlitons, Casse Noisette Op. 71 - Valse des fleurs, Symphonie n°5 en mi mineur Op. 64 2?me mouvement: Valse, La belle au bois dormant Op. 66 - Valse, Symphonie n°4 en fa mineur Op. 36 4?me mouvement: Finale. Allegro con fuoco, Lac des cygnes Op. 20 - Sc?ne, Lac de cygnes Op. 20 - Danse des petits cygnes, Symphonie n°6 en si mineur Op. 74 "Path?tique" 3?me mouvement: Allegro molto vivace
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Les Chefs D'?uvres de = The Masterpieces Of
Страна производитель
Франция
Описание
Купить виниловую пластинку Various Artists / Tschaikowsky Masterpieces (1LP) - это прекрасная возможность погрузиться в мир великого композитора Петра Ильича Чайковского и насладиться его шедеврами в исполнении разных артистов. В альбоме Tschaikowsky Masterpieces собраны лучшие произведения Чайковского, которые знакомы многим и любимы миллионами слушателей. От изящной Симфонии № 5 до горячих Танцев русалок, каждая композиция восхитит вас своей красотой и глубоким эмоциональным звучанием. Купить виниловую пластинку Various Artists / Tschaikowsky Masterpieces (1LP) позволит вам наслаждаться этой великой музыкой в ее оригинальном формате. Узнайте, как звучат безвременные произведения Чайковского на аналоговом носителе и погрузитесь в волшебный мир классической музыки.
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Отзывы


Various Artists - Tschaikowsky Masterpieces (3596973754066) виниловая пластинка - стоимость товара 1760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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