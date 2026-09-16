Pluto - Pluto (coloured) (8719262039711) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Pluto - Pluto (coloured) (8719262039711) виниловая пластинка
LP — лимитированный тираж 180-граммового полупрозрачного пурпурного винила. Тираж этого пронумерованного издания — всего 750 экземпляров. Pluto хотя и не обязательно относится к тем группам, которые сразу приходят на ум как оказавшие решающее влияние на творение рок-музыки, остаются превосходной, хотя и малоизвестной и сильно недооцененной группой. Единственный альбом группы, Pluto (первоначально выпущенный на лейбле Dawn в ноябре 1971 года), во второй половине 90-х стал весьма востребованным предметом в постоянно растущем андеграундном/прогрессивном секторе рынка коллекционных пластинок. Группа, изначально задуманная гитаристом Полом Гарднером и названная в честь персонажа диснеевского мультфильма, была образована в Северном Лондоне в 1970 году. Ключевыми участниками группы были Гарднер и Алан Уорнер два опытных активиста с совершенно разным музыкальным опытом. Альбом представляет собой гармоничное сочетание элементов хард-рока, прогрессивного рока и блюз-рока. Песни написаны довольно добротно, без лишних лишнего. Этот единственный альбом Pluto можно смело рекомендовать любителям хард-рока начала 70-х. Pluto доступен ограниченным тиражом в 750 экземпляров на полупрозрачном виниле пурпурного цвета.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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