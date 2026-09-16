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Mother Love Bone - Shine (EP) (0602478357411) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mother Love Bone - Shine (EP) (0602478357411) виниловая пластинка

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Mother Love Bone - Shine (EP) (0602478357411) виниловая пластинка - фото 1
Mother Love Bone - Shine (EP) (0602478357411) виниловая пластинка - фото 2
Mother Love Bone - Shine (EP) (0602478357411) виниловая пластинка - фото 3
Mother Love Bone - Shine (EP) (0602478357411) виниловая пластинка - фото 4
Mother Love Bone - Shine (EP) (0602478357411) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mother Love Bone
Альбом (сингл)
Shine
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mother Love Bone - Shine (EP) (0602478357411) виниловая пластинка - фото 1
  • Mother Love Bone - Shine (EP) (0602478357411) виниловая пластинка - фото 2
  • Mother Love Bone - Shine (EP) (0602478357411) виниловая пластинка - фото 3
  • Mother Love Bone - Shine (EP) (0602478357411) виниловая пластинка - фото 4
  • Mother Love Bone - Shine (EP) (0602478357411) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719390
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mother Love Bone - Shine (EP) (0602478357411) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478357411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mother Love Bone
Альбом (сингл)
Shine
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Thru Fade Away, Mindshaker Meltdown, Half Ass Monkey Boy, Chloe Dancer/ Crown Of Thorns
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mother Love Bone - Shine (EP) (0602478357411) виниловая пластинка

«Shine» — дебютный мини-альбом группы Mother Love Bone из Сиэтла, первоначально выпущенный в 1989 году и ставший ключевым релизом в начале масштабной эпохи гранжа. В записи мини-альбома "Shine" приняли участие Джефф Амент и Стоун Госсард, основавшие Pearl Jam, а также легендарный вокалист Эндрю Вуд, скончавшийся в 1990 году в возрасте всего 24 лет. «Shine» – интригующий документ переходного периода в рок-музыке, записанный в ноябре 1988 года в студии London Bridge Studios в Сиэтле. Мини-альбом, выпущенный 6 марта 1989 года, представляет собой уникальное сочетание глэм-хард-рока с ранними чертами гранжа. Сразу бросается в глаза яркий стиль фронтмена Эндрю Вуда, чьи поэтичные и визуально насыщенные тексты создают меланхоличную, но энергичную атмосферу. Его вокал, напоминающий о таких легендарных личностях, как Роберт Плант и Иэн Эстбери, придаёт всему альбому неподвластную времени душу. Музыкальную основу закладывают Джефф Амент и Стоун Госсард, позже прославившиеся в Pearl Jam, которые уже чётко устанавливают свой фирменный стиль с мощными басовыми линиями и грувовыми гитарами.

Отзывы о товаре Mother Love Bone - Shine (EP) (0602478357411) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478357411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mother Love Bone
Альбом (сингл)
Shine
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Thru Fade Away, Mindshaker Meltdown, Half Ass Monkey Boy, Chloe Dancer/ Crown Of Thorns
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«Shine» — дебютный мини-альбом группы Mother Love Bone из Сиэтла, первоначально выпущенный в 1989 году и ставший ключевым релизом в начале масштабной эпохи гранжа. В записи мини-альбома "Shine" приняли участие Джефф Амент и Стоун Госсард, основавшие Pearl Jam, а также легендарный вокалист Эндрю Вуд, скончавшийся в 1990 году в возрасте всего 24 лет. «Shine» – интригующий документ переходного периода в рок-музыке, записанный в ноябре 1988 года в студии London Bridge Studios в Сиэтле. Мини-альбом, выпущенный 6 марта 1989 года, представляет собой уникальное сочетание глэм-хард-рока с ранними чертами гранжа. Сразу бросается в глаза яркий стиль фронтмена Эндрю Вуда, чьи поэтичные и визуально насыщенные тексты создают меланхоличную, но энергичную атмосферу. Его вокал, напоминающий о таких легендарных личностях, как Роберт Плант и Иэн Эстбери, придаёт всему альбому неподвластную времени душу. Музыкальную основу закладывают Джефф Амент и Стоун Госсард, позже прославившиеся в Pearl Jam, которые уже чётко устанавливают свой фирменный стиль с мощными басовыми линиями и грувовыми гитарами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mother Love Bone - Shine (EP) (0602478357411) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4740 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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