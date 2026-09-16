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Avey Tare - 7s (coloured) (0887828051830) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Avey Tare - 7s (coloured) (0887828051830) виниловая пластинка

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Avey Tare - 7s (coloured) (0887828051830) виниловая пластинка - фото 1
Avey Tare - 7s (coloured) (0887828051830) виниловая пластинка - фото 2
Avey Tare - 7s (coloured) (0887828051830) виниловая пластинка - фото 3
Avey Tare - 7s (coloured) (0887828051830) виниловая пластинка - фото 4
Avey Tare - 7s (coloured) (0887828051830) виниловая пластинка - фото 5
Avey Tare - 7s (coloured) (0887828051830) виниловая пластинка - фото 6
Avey Tare - 7s (coloured) (0887828051830) виниловая пластинка - фото 7
Avey Tare - 7s (coloured) (0887828051830) виниловая пластинка - фото 8
Avey Tare - 7s (coloured) (0887828051830) виниловая пластинка - фото 9
Avey Tare - 7s (coloured) (0887828051830) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Avey Tare
Альбом (сингл)
7s
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Avey Tare - 7s (coloured) (0887828051830) виниловая пластинка - фото 1
  • Avey Tare - 7s (coloured) (0887828051830) виниловая пластинка - фото 2
  • Avey Tare - 7s (coloured) (0887828051830) виниловая пластинка - фото 3
  • Avey Tare - 7s (coloured) (0887828051830) виниловая пластинка - фото 4
  • Avey Tare - 7s (coloured) (0887828051830) виниловая пластинка - фото 5
  • Avey Tare - 7s (coloured) (0887828051830) виниловая пластинка - фото 6
  • Avey Tare - 7s (coloured) (0887828051830) виниловая пластинка - фото 7
  • Avey Tare - 7s (coloured) (0887828051830) виниловая пластинка - фото 8
  • Avey Tare - 7s (coloured) (0887828051830) виниловая пластинка - фото 9
  • Avey Tare - 7s (coloured) (0887828051830) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719327
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Avey Tare - 7s (coloured) (0887828051830) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828051830]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Avey Tare
Альбом (сингл)
7s
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Invisible Darlings, Lips At Night, The Musical, Hey Bog, Sleeper’s Grin, Neurons, Cloud Stop Rest Start
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Avey Tare - 7s (coloured) (0887828051830) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Avey Tare — 7s (фиолетовый винил). Это четвёртый сольный студийный альбом американского музыканта Avey Tare, выпущенный в феврале 2023 года лейблом Domino Recordings

Отзывы о товаре Avey Tare - 7s (coloured) (0887828051830) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828051830]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Avey Tare
Альбом (сингл)
7s
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Invisible Darlings, Lips At Night, The Musical, Hey Bog, Sleeper’s Grin, Neurons, Cloud Stop Rest Start
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка Avey Tare — 7s (фиолетовый винил). Это четвёртый сольный студийный альбом американского музыканта Avey Tare, выпущенный в феврале 2023 года лейблом Domino Recordings
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Avey Tare - 7s (coloured) (0887828051830) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4030 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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