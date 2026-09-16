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Тиски слесарные стальные KRAFTOOL STEEL, 125 мм, (32701-125) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тиски слесарные стальные KRAFTOOL STEEL, 125 мм, (32701-125)

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Тиски слесарные стальные KRAFTOOL STEEL, 125 мм, (32701-125) - фото 1
Тиски слесарные стальные KRAFTOOL STEEL, 125 мм, (32701-125) - фото 2
Тиски слесарные стальные KRAFTOOL STEEL, 125 мм, (32701-125) - фото 3
Тиски слесарные стальные KRAFTOOL STEEL, 125 мм, (32701-125) - фото 4
Тиски слесарные стальные KRAFTOOL STEEL, 125 мм, (32701-125) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Тиски
Ширина губок
125
Расход губок
125
Способ крепления
винты/болты
  • Тиски слесарные стальные KRAFTOOL STEEL, 125 мм, (32701-125) - фото 1
  • Тиски слесарные стальные KRAFTOOL STEEL, 125 мм, (32701-125) - фото 2
  • Тиски слесарные стальные KRAFTOOL STEEL, 125 мм, (32701-125) - фото 3
  • Тиски слесарные стальные KRAFTOOL STEEL, 125 мм, (32701-125) - фото 4
  • Тиски слесарные стальные KRAFTOOL STEEL, 125 мм, (32701-125) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 090 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719286
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тиски слесарные стальные KRAFTOOL STEEL, 125 мм, (32701-125)
10 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Тиски
Наковальня
Да
Материал основания
хромованадиевая сталь
Поворотное основание
Да
Ширина губок
125
Расход губок
125
Способ крепления
винты/болты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х18х18
Вес, кг.
11

Описание товара Тиски слесарные стальные KRAFTOOL STEEL, 125 мм, (32701-125)

Стальные слесарные тиски KRAFTOOL Steel 125 мм 32701-125 - профессиональный инструмент из высококачественной стали и возможностью поворота основания на 360 градусов. Подходит для мастерских широкого профиля. Обеспечивает надежный зажим деталей без риска проворачивания. Металл дополнительно окрашен, что снижает риск появления коррозии.



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Отзывы о товаре Тиски слесарные стальные KRAFTOOL STEEL, 125 мм, (32701-125)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Тиски
Наковальня
Да
Материал основания
хромованадиевая сталь
Поворотное основание
Да
Ширина губок
125
Расход губок
125
Способ крепления
винты/болты
Страна производитель
Китай
Описание
Стальные слесарные тиски KRAFTOOL Steel 125 мм 32701-125 - профессиональный инструмент из высококачественной стали и возможностью поворота основания на 360 градусов. Подходит для мастерских широкого профиля. Обеспечивает надежный зажим деталей без риска проворачивания. Металл дополнительно окрашен, что снижает риск появления коррозии.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тиски слесарные стальные KRAFTOOL STEEL, 125 мм, (32701-125) - стоимость товара 10090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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