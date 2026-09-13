Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711278
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Описание товара Ножницы листовые Makita JS3201J 710Вт 1600ходов/мин от электросети (кейс в комплекте)
Ножницы электронные листовые Makita JS3201J предназначены для профессиональной работы по резке жести. Двигатель мощностью 660 Вт подходит для продолжительных и сложных проектов. Резка производится без сколов и засечек по краям. Частота холостого хода составляет 1600 об/мин. Минимальный радиус реза угла по стали 3,2 мм, что позволяет выполнять резкие повороты. Удобная верхняя ручка предотвращает соскальзывание и помогает контролировать процесс работы. Благодаря применению быстрозаменяемого поворотного ножа с 4 режущими кромками, не требует частой заточки. Вес модели составляет 3,4 кг. Поставляется в пластиковом чемодане.
Ножницы электронные листовые Makita JS3201J предназначены для профессиональной работы по резке жести. Двигатель мощностью 660 Вт подходит для продолжительных и сложных проектов. Резка производится без сколов и засечек по краям. Частота холостого хода составляет 1600 об/мин. Минимальный радиус реза угла по стали 3,2 мм, что позволяет выполнять резкие повороты. Удобная верхняя ручка предотвращает соскальзывание и помогает контролировать процесс работы. Благодаря применению быстрозаменяемого поворотного ножа с 4 режущими кромками, не требует частой заточки. Вес модели составляет 3,4 кг. Поставляется в пластиковом чемодане.
Ножницы листовые Makita JS3201J 710Вт 1600ходов/мин от электросети (кейс в комплекте) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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