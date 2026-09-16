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Набор торцовых головок для крупногабаритной техники KRAFTOOL TRUCK 20, 20 предметов, (3/4?), (27895-H20) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор торцовых головок для крупногабаритной техники KRAFTOOL TRUCK 20, 20 предметов, (3/4?), (27895-H20)

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Набор торцовых головок для крупногабаритной техники KRAFTOOL TRUCK 20, 20 предметов, (3/4?), (27895-H20) - фото 1
Набор торцовых головок для крупногабаритной техники KRAFTOOL TRUCK 20, 20 предметов, (3/4?), (27895-H20) - фото 2
Набор торцовых головок для крупногабаритной техники KRAFTOOL TRUCK 20, 20 предметов, (3/4?), (27895-H20) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Набор торцовых головок
  • Набор торцовых головок для крупногабаритной техники KRAFTOOL TRUCK 20, 20 предметов, (3/4?), (27895-H20) - фото 1
  • Набор торцовых головок для крупногабаритной техники KRAFTOOL TRUCK 20, 20 предметов, (3/4?), (27895-H20) - фото 2
  • Набор торцовых головок для крупногабаритной техники KRAFTOOL TRUCK 20, 20 предметов, (3/4?), (27895-H20) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 550 руб. 
Начислим 329 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721342
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор торцовых головок для крупногабаритной техники KRAFTOOL TRUCK 20, 20 предметов, (3/4?), (27895-H20)
20 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Набор торцовых головок
Комплектация
Торцевые головки 3/4" 12 шт.: 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 мм; Вороток перекидной 475 мм; Удлинители 3 шт: 100, 200, 400 мм; Трещотка 24 зуба 500 мм; Карданный шарнир 105 мм; Адаптер переходной уменьшающий 3/4"Fх1/2"М; Адаптер переходной увеличивающий 3/4"Fх1"М; Пластиковый кейс.
Материал инструмента
CrMo
Размер присоединительного квадрата
3/4 дюйма
Длина, мм
520
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х36х10
Вес, кг.
15.1

Описание товара Набор торцовых головок для крупногабаритной техники KRAFTOOL TRUCK 20, 20 предметов, (3/4?), (27895-H20)

Набор торцовых головок для крупногабаритной техники KRAFTOOL TRUCK 20 20 предм. (3/4") 27895-H20 предназначен для обслуживания автомобилей, работы с крепежом, узлами и агрегатами. Рабочая часть инструментов изготовлена из хромованадиевой стали. Набор состоит из 20 предметов и размещается в пластиковом кейсе, который позволяет компактно хранить и транспортировать инструмент. Хромоникелевое полированное защитное покрытие деталей увеличивает срок эксплуатации.



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Отзывы о товаре Набор торцовых головок для крупногабаритной техники KRAFTOOL TRUCK 20, 20 предметов, (3/4?), (27895-H20)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Набор торцовых головок
Комплектация
Торцевые головки 3/4" 12 шт.: 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 мм; Вороток перекидной 475 мм; Удлинители 3 шт: 100, 200, 400 мм; Трещотка 24 зуба 500 мм; Карданный шарнир 105 мм; Адаптер переходной уменьшающий 3/4"Fх1/2"М; Адаптер переходной увеличивающий 3/4"Fх1"М; Пластиковый кейс.
Материал инструмента
CrMo
Размер присоединительного квадрата
3/4 дюйма
Длина, мм
520
Страна производитель
Китай
Описание
Набор торцовых головок для крупногабаритной техники KRAFTOOL TRUCK 20 20 предм. (3/4") 27895-H20 предназначен для обслуживания автомобилей, работы с крепежом, узлами и агрегатами. Рабочая часть инструментов изготовлена из хромованадиевой стали. Набор состоит из 20 предметов и размещается в пластиковом кейсе, который позволяет компактно хранить и транспортировать инструмент. Хромоникелевое полированное защитное покрытие деталей увеличивает срок эксплуатации.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор торцовых головок для крупногабаритной техники KRAFTOOL TRUCK 20, 20 предметов, (3/4?), (27895-H20) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 20550 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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