Тиски слесарные стальные KRAFTOOL STEEL, 200 мм, (32701-200)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Тиски
Класс товара
профессиональный
Ширина губок
200
Расход губок
200
Тип зажима
винтовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 360 руб.
В наличии
Код товара: 719288
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
17 360 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Тиски
Класс товара
профессиональный
Наковальня
Да
Материал основания
хромованадиевая сталь
Поворотное основание
Да
Ширина губок
200
Расход губок
200
Тип зажима
винтовой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х26х24
Вес, кг.
18.5
Описание товара Тиски слесарные стальные KRAFTOOL STEEL, 200 мм, (32701-200)
Стальные слесарные тиски KRAFTOOL Steel 200 мм 32701-200 - профессиональный инструмент из высококачественной стали и возможностью поворота основания на 360 градусов. Подходит для мастерских широкого профиля. Обеспечивает надежный зажим деталей без риска проворачивания. Металл дополнительно окрашен, что снижает риск появления коррозии.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип инструмента
Тиски
Класс товара
профессиональный
Наковальня
Да
Материал основания
хромованадиевая сталь
Поворотное основание
Да
Ширина губок
200
Расход губок
200
Тип зажима
винтовой
Страна производитель
Китай
Стальные слесарные тиски KRAFTOOL Steel 200 мм 32701-200 - профессиональный инструмент из высококачественной стали и возможностью поворота основания на 360 градусов. Подходит для мастерских широкого профиля. Обеспечивает надежный зажим деталей без риска проворачивания. Металл дополнительно окрашен, что снижает риск появления коррозии.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Тиски слесарные стальные KRAFTOOL STEEL, 200 мм, (32701-200) - стоимость товара 17360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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