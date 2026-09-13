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Вытяжка кухонная GARLYN CH-100 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вытяжка кухонная GARLYN CH-100

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Вытяжка кухонная GARLYN CH-100 - фото 4
Вытяжка кухонная GARLYN CH-100 - фото 5
Вытяжка кухонная GARLYN CH-100 - фото 6
Вытяжка кухонная GARLYN CH-100 - фото 7
Вытяжка кухонная GARLYN CH-100 - фото 8
Вытяжка кухонная GARLYN CH-100 - фото 9
Вытяжка кухонная GARLYN CH-100 - фото 10
Вытяжка кухонная GARLYN CH-100 - фото 11
Вытяжка кухонная GARLYN CH-100 - фото 12
Вытяжка кухонная GARLYN CH-100 - фото 13
Вытяжка кухонная GARLYN CH-100 - фото 14
Вытяжка кухонная GARLYN CH-100 - фото 15
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Конструкция
пристенная
Материал
металл
Фильтр
угольный
Цвет
черный
Потребляемая мощность
230
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
950
Диаметр воздуховода
150 мм
  • Вытяжка кухонная GARLYN CH-100 - фото 1
  • Вытяжка кухонная GARLYN CH-100 - фото 2
  • Вытяжка кухонная GARLYN CH-100 - фото 3
  • Вытяжка кухонная GARLYN CH-100 - фото 4
  • Вытяжка кухонная GARLYN CH-100 - фото 5
  • Вытяжка кухонная GARLYN CH-100 - фото 6
  • Вытяжка кухонная GARLYN CH-100 - фото 7
  • Вытяжка кухонная GARLYN CH-100 - фото 8
  • Вытяжка кухонная GARLYN CH-100 - фото 9
  • Вытяжка кухонная GARLYN CH-100 - фото 10
  • Вытяжка кухонная GARLYN CH-100 - фото 11
  • Вытяжка кухонная GARLYN CH-100 - фото 12
  • Вытяжка кухонная GARLYN CH-100 - фото 13
  • Вытяжка кухонная GARLYN CH-100 - фото 14
  • Вытяжка кухонная GARLYN CH-100 - фото 15
  • Вытяжка кухонная GARLYN CH-100 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719102
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Конструкция
пристенная
Материал
металл
Фильтр
угольный
Цвет
черный
Потребляемая мощность
230
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
950
Уровень шума
53
Диаметр воздуховода
150 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Габаритные размеры
350 х 930 х 430 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.11х0.51х0.42
Вес, кг.
13.6

Описание товара Вытяжка кухонная GARLYN CH-100

Чистый воздух и комфорт на кухне. Вытяжка с двумя режимами установки — отвод или рециркуляция — и яркой светодиодной подсветкой для идеальной готовки в любое время. Обслуживаемая площадь до 30 м2 Максимальная производительность 950 м3/ч 3 скоростных режима работы Низкий уровень шума – до 53 дБ

Отзывы о товаре Вытяжка кухонная GARLYN CH-100




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Garlyn
Конструкция
пристенная
Материал
металл
Фильтр
угольный
Цвет
черный
Потребляемая мощность
230
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
950
Уровень шума
53
Диаметр воздуховода
150 мм
Освещение
Да
Развернуть
Управление
механическое
Габаритные размеры
350 х 930 х 430 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Чистый воздух и комфорт на кухне. Вытяжка с двумя режимами установки — отвод или рециркуляция — и яркой светодиодной подсветкой для идеальной готовки в любое время. Обслуживаемая площадь до 30 м2 Максимальная производительность 950 м3/ч 3 скоростных режима работы Низкий уровень шума – до 53 дБ
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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