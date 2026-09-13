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Eminem - The Marshall Mathers LP (0602478283086) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eminem - The Marshall Mathers LP (0602478283086) виниловая пластинка

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Eminem - The Marshall Mathers LP (0602478283086) виниловая пластинка - фото 1
Eminem - The Marshall Mathers LP (0602478283086) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
The Marshall Mathers LP
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eminem - The Marshall Mathers LP (0602478283086) виниловая пластинка - фото 1
  • Eminem - The Marshall Mathers LP (0602478283086) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718975
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Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602478283086]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
The Marshall Mathers LP
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Public Service Announcement 2000, Kill You, Stan, Paul - Skit, Who Knew, Steve Berman, The Way I Am, The Real Slim Shady, Remember Me?, I’m Back, Marshall Mathers, Ken Kaniff - Skit, Drug Ballad, Amityville, Bitch Please II, Kim, Under The Influence, Criminal, The Real Slim Shady (2000 VMA Performance), The Way I Am (2000 VMA Performance)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eminem - The Marshall Mathers LP (0602478283086) виниловая пластинка

Альбому Эминема «The Marshall Mathers LP» исполнилось 25 лет! В ознаменование этого события новое издание новаторского альбома Эминема впервые выходит на виниле с двумя бонус-треками «живого» исполнения: «The Real Slim Shady» и «The Way I Am», записанными на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2000 Культовый, бескомпромиссный и более актуальный, чем когда-либо, альбом, который изменил хип-хоп для целого поколения, теперь был расширен для нового поколения слушателей.

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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602478283086]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
The Marshall Mathers LP
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Public Service Announcement 2000, Kill You, Stan, Paul - Skit, Who Knew, Steve Berman, The Way I Am, The Real Slim Shady, Remember Me?, I’m Back, Marshall Mathers, Ken Kaniff - Skit, Drug Ballad, Amityville, Bitch Please II, Kim, Under The Influence, Criminal, The Real Slim Shady (2000 VMA Performance), The Way I Am (2000 VMA Performance)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Альбому Эминема «The Marshall Mathers LP» исполнилось 25 лет! В ознаменование этого события новое издание новаторского альбома Эминема впервые выходит на виниле с двумя бонус-треками «живого» исполнения: «The Real Slim Shady» и «The Way I Am», записанными на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2000 Культовый, бескомпромиссный и более актуальный, чем когда-либо, альбом, который изменил хип-хоп для целого поколения, теперь был расширен для нового поколения слушателей.
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