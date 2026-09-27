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Nina Simone - Little Girl Blue (8436563186202) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nina Simone - Little Girl Blue (8436563186202) виниловая пластинка

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Nina Simone - Little Girl Blue (8436563186202) виниловая пластинка - фото 1
Nina Simone - Little Girl Blue (8436563186202) виниловая пластинка - фото 2
Nina Simone - Little Girl Blue (8436563186202) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
LITTLE GIRL BLUE
Жанр
Jazz
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Nina Simone - Little Girl Blue (8436563186202) виниловая пластинка - фото 1
  • Nina Simone - Little Girl Blue (8436563186202) виниловая пластинка - фото 2
  • Nina Simone - Little Girl Blue (8436563186202) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718918
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Nina Simone - Little Girl Blue (8436563186202) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Number One Essential
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Number One Essential
Barcode
[8436563186202]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
LITTLE GIRL BLUE
Жанр
Jazz
Трек-лист
Mood Indigo, Don’t Smoke In Bed, He Needs Me, Little Girl Blue, Love Me Or Leave Me, My Baby Just Cares For Me, He’s Got The Whole World, In His Hands, For All We Know, Good Bait [Instrumental], Plain Gold Ring, You’ll Never Walk Alone, I Loves You Porgy, Central Park Blues [Instrumental], African Mailman
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nina Simone - Little Girl Blue (8436563186202) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mood Indigo, Don’t Smoke In Bed, He Needs Me, Little Girl Blue, Love Me Or Leave Me, My Baby Just Cares For Me, He’s Got The Whole World, In His Hands, For All We Know, Good Bait [Instrumental], Plain Gold Ring, You’ll Never Walk Alone, I Loves You Porgy, Central Park Blues [Instrumental], African Mailman

Отзывы о товаре Nina Simone - Little Girl Blue (8436563186202) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Number One Essential
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Number One Essential
Barcode
[8436563186202]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
LITTLE GIRL BLUE
Жанр
Jazz
Трек-лист
Mood Indigo, Don’t Smoke In Bed, He Needs Me, Little Girl Blue, Love Me Or Leave Me, My Baby Just Cares For Me, He’s Got The Whole World, In His Hands, For All We Know, Good Bait [Instrumental], Plain Gold Ring, You’ll Never Walk Alone, I Loves You Porgy, Central Park Blues [Instrumental], African Mailman
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ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mood Indigo, Don’t Smoke In Bed, He Needs Me, Little Girl Blue, Love Me Or Leave Me, My Baby Just Cares For Me, He’s Got The Whole World, In His Hands, For All We Know, Good Bait [Instrumental], Plain Gold Ring, You’ll Never Walk Alone, I Loves You Porgy, Central Park Blues [Instrumental], African Mailman
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nina Simone - Little Girl Blue (8436563186202) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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