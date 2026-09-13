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Система водяного охлаждения Enermax LIQTECH XTR 360mm купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система водяного охлаждения Enermax LIQTECH XTR 360mm

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Система водяного охлаждения Enermax LIQTECH XTR 360mm - фото 1
Система водяного охлаждения Enermax LIQTECH XTR 360mm - фото 2
Система водяного охлаждения Enermax LIQTECH XTR 360mm - фото 3
Система водяного охлаждения Enermax LIQTECH XTR 360mm - фото 4
Система водяного охлаждения Enermax LIQTECH XTR 360mm - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
TR4, LGA 4189, SP3
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
550
  • Система водяного охлаждения Enermax LIQTECH XTR 360mm - фото 1
  • Система водяного охлаждения Enermax LIQTECH XTR 360mm - фото 2
  • Система водяного охлаждения Enermax LIQTECH XTR 360mm - фото 3
  • Система водяного охлаждения Enermax LIQTECH XTR 360mm - фото 4
  • Система водяного охлаждения Enermax LIQTECH XTR 360mm - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718853
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Характеристики

Бренд
Suburban
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
TR4, LGA 4189, SP3
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное полированное основание
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
550
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-3000 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х45х31
Вес, кг.
12.45

Описание товара Система водяного охлаждения Enermax LIQTECH XTR 360mm

Жидкостная система охлаждения **Enermax LIQTECH XTR** с радиатором на 360 мм — это эффективное и надёжное решение для охлаждения вашего процессора. Она обеспечивает оптимальное охлаждение даже при высоких нагрузках, что делает её идеальным выбором для геймеров и энтузиастов. Если вы ищете эффективную и надёжную систему охлаждения для вашего процессора, то жидкостная система охлаждения **Enermax LIQTECH XTR 360mm** — отличный выбор.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Enermax LIQTECH XTR 360mm




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Характеристики
Бренд
Suburban
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
TR4, LGA 4189, SP3
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное полированное основание
Тип подшипника
двойной качения
Развернуть
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
550
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-3000 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Жидкостная система охлаждения **Enermax LIQTECH XTR** с радиатором на 360 мм — это эффективное и надёжное решение для охлаждения вашего процессора. Она обеспечивает оптимальное охлаждение даже при высоких нагрузках, что делает её идеальным выбором для геймеров и энтузиастов. Если вы ищете эффективную и надёжную систему охлаждения для вашего процессора, то жидкостная система охлаждения **Enermax LIQTECH XTR 360mm** — отличный выбор.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Доставка
Отзывы


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