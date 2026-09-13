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Система водяного охлаждения Asus ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME WHT (90RC0132-M0EAY0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система водяного охлаждения Asus ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME WHT (90RC0132-M0EAY0)

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Система водяного охлаждения Asus ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME WHT (90RC0132-M0EAY0) - фото 1
Система водяного охлаждения Asus ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME WHT (90RC0132-M0EAY0) - фото 2
Система водяного охлаждения Asus ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME WHT (90RC0132-M0EAY0) - фото 3
Система водяного охлаждения Asus ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME WHT (90RC0132-M0EAY0) - фото 4
Система водяного охлаждения Asus ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME WHT (90RC0132-M0EAY0) - фото 5
Система водяного охлаждения Asus ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME WHT (90RC0132-M0EAY0) - фото 6
Система водяного охлаждения Asus ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME WHT (90RC0132-M0EAY0) - фото 7
Система водяного охлаждения Asus ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME WHT (90RC0132-M0EAY0) - фото 8
Система водяного охлаждения Asus ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME WHT (90RC0132-M0EAY0) - фото 9
Система водяного охлаждения Asus ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME WHT (90RC0132-M0EAY0) - фото 10
Система водяного охлаждения Asus ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME WHT (90RC0132-M0EAY0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Система водяного охлаждения Asus ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME WHT (90RC0132-M0EAY0) - фото 1
  • Система водяного охлаждения Asus ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME WHT (90RC0132-M0EAY0) - фото 2
  • Система водяного охлаждения Asus ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME WHT (90RC0132-M0EAY0) - фото 3
  • Система водяного охлаждения Asus ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME WHT (90RC0132-M0EAY0) - фото 4
  • Система водяного охлаждения Asus ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME WHT (90RC0132-M0EAY0) - фото 5
  • Система водяного охлаждения Asus ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME WHT (90RC0132-M0EAY0) - фото 6
  • Система водяного охлаждения Asus ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME WHT (90RC0132-M0EAY0) - фото 7
  • Система водяного охлаждения Asus ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME WHT (90RC0132-M0EAY0) - фото 8
  • Система водяного охлаждения Asus ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME WHT (90RC0132-M0EAY0) - фото 9
  • Система водяного охлаждения Asus ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME WHT (90RC0132-M0EAY0) - фото 10
  • Система водяного охлаждения Asus ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME WHT (90RC0132-M0EAY0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718836
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2800 об/мин
Уровень шума
36
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х41х40
Вес, кг.
16.02

Описание товара Система водяного охлаждения Asus ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME WHT (90RC0132-M0EAY0)

Система охлаждения ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB Extreme White Edition представляет собой профессиональное решение водяного типа, предназначенное для производительных игровых и рабочих станций на базе процессоров Intel и AMD. Благодаря вентиляторам ROG Magnetic Daisy-chainable Fan с авторегулировкой скорости вращения в пределах от 0 до 2800 об/мин обеспечивается эффективный поток воздуха до 89,73 CFM и отвод тепла с уровнем шума, не превышающим 36 дБ. Также модель отличается наличием дополнительного вентилятора в помпе, который поможет снизить нагрев компонентов материнской платы вокруг сокета. Система охлаждения ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB Extreme White Edition отличается стильным дизайном и встроенным 3,5" OLED-дисплеем, на который с помощью фирменного ПО вы сможете выводить мониторинг системы или различные изображения. Также модель отличается RGB-подсветкой Aura, которую можно легко синхронизировать с другими элементами компьютера. Благодаря этому данное охлаждение может стать не только эффективной системой для отвода тепла, но и ярким элементом дизайна вашей сборки.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, RGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Asus ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME WHT (90RC0132-M0EAY0)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
2800 об/мин
Уровень шума
36
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Система охлаждения ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB Extreme White Edition представляет собой профессиональное решение водяного типа, предназначенное для производительных игровых и рабочих станций на базе процессоров Intel и AMD. Благодаря вентиляторам ROG Magnetic Daisy-chainable Fan с авторегулировкой скорости вращения в пределах от 0 до 2800 об/мин обеспечивается эффективный поток воздуха до 89,73 CFM и отвод тепла с уровнем шума, не превышающим 36 дБ. Также модель отличается наличием дополнительного вентилятора в помпе, который поможет снизить нагрев компонентов материнской платы вокруг сокета. Система охлаждения ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB Extreme White Edition отличается стильным дизайном и встроенным 3,5" OLED-дисплеем, на который с помощью фирменного ПО вы сможете выводить мониторинг системы или различные изображения. Также модель отличается RGB-подсветкой Aura, которую можно легко синхронизировать с другими элементами компьютера. Благодаря этому данное охлаждение может стать не только эффективной системой для отвода тепла, но и ярким элементом дизайна вашей сборки.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, RGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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