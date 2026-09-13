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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718836
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Описание товара Система водяного охлаждения Asus ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME WHT (90RC0132-M0EAY0)
Система охлаждения ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB Extreme White Edition представляет собой профессиональное решение водяного типа, предназначенное для производительных игровых и рабочих станций на базе процессоров Intel и AMD. Благодаря вентиляторам ROG Magnetic Daisy-chainable Fan с авторегулировкой скорости вращения в пределах от 0 до 2800 об/мин обеспечивается эффективный поток воздуха до 89,73 CFM и отвод тепла с уровнем шума, не превышающим 36 дБ. Также модель отличается наличием дополнительного вентилятора в помпе, который поможет снизить нагрев компонентов материнской платы вокруг сокета.
Система охлаждения ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB Extreme White Edition отличается стильным дизайном и встроенным 3,5" OLED-дисплеем, на который с помощью фирменного ПО вы сможете выводить мониторинг системы или различные изображения. Также модель отличается RGB-подсветкой Aura, которую можно легко синхронизировать с другими элементами компьютера. Благодаря этому данное охлаждение может стать не только эффективной системой для отвода тепла, но и ярким элементом дизайна вашей сборки.
Система охлаждения ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB Extreme White Edition представляет собой профессиональное решение водяного типа, предназначенное для производительных игровых и рабочих станций на базе процессоров Intel и AMD. Благодаря вентиляторам ROG Magnetic Daisy-chainable Fan с авторегулировкой скорости вращения в пределах от 0 до 2800 об/мин обеспечивается эффективный поток воздуха до 89,73 CFM и отвод тепла с уровнем шума, не превышающим 36 дБ. Также модель отличается наличием дополнительного вентилятора в помпе, который поможет снизить нагрев компонентов материнской платы вокруг сокета.
Система охлаждения ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB Extreme White Edition отличается стильным дизайном и встроенным 3,5" OLED-дисплеем, на который с помощью фирменного ПО вы сможете выводить мониторинг системы или различные изображения. Также модель отличается RGB-подсветкой Aura, которую можно легко синхронизировать с другими элементами компьютера. Благодаря этому данное охлаждение может стать не только эффективной системой для отвода тепла, но и ярким элементом дизайна вашей сборки.
Система водяного охлаждения Asus ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME WHT (90RC0132-M0EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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