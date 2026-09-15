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Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 Black (G89.GA2ALCD28B.00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 Black (G89.GA2ALCD28B.00)

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Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 Black (G89.GA2ALCD28B.00) - фото 1
Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 Black (G89.GA2ALCD28B.00) - фото 2
Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 Black (G89.GA2ALCD28B.00) - фото 3
Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 Black (G89.GA2ALCD28B.00) - фото 4
Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 Black (G89.GA2ALCD28B.00) - фото 5
Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 Black (G89.GA2ALCD28B.00) - фото 6
Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 Black (G89.GA2ALCD28B.00) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
300-1550 об/мин
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 Black (G89.GA2ALCD28B.00) - фото 1
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 Black (G89.GA2ALCD28B.00) - фото 2
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 Black (G89.GA2ALCD28B.00) - фото 3
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 Black (G89.GA2ALCD28B.00) - фото 4
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 Black (G89.GA2ALCD28B.00) - фото 5
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 Black (G89.GA2ALCD28B.00) - фото 6
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 Black (G89.GA2ALCD28B.00) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655870
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Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
300-1550 об/мин
Уровень шума
32.1
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х16х10
Вес, г.
120

Описание товара Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 Black (G89.GA2ALCD28B.00)

LIAN LI GALAHAD II LCD имеет 2.88-дюймовый ЖК-экран IPS с разрешением 480?480. Насос Asetek 8-го поколения оснащен трехфазным двигателем со скоростью до 3600 об/мин, обеспечивающим улучшенное охлаждение и более тихую работу. Его дополняет более крупная холодная пластина, предназначенная для процессоров Intel и AMD.

Отзывы о товаре Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 Black (G89.GA2ALCD28B.00)




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Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
300-1550 об/мин
Развернуть
Уровень шума
32.1
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
LIAN LI GALAHAD II LCD имеет 2.88-дюймовый ЖК-экран IPS с разрешением 480?480. Насос Asetek 8-го поколения оснащен трехфазным двигателем со скоростью до 3600 об/мин, обеспечивающим улучшенное охлаждение и более тихую работу. Его дополняет более крупная холодная пластина, предназначенная для процессоров Intel и AMD.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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