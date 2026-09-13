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Система водяного охлаждения MSI MPG CORELIQUID P13 360 (306-7ZWGA11-L80) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система водяного охлаждения MSI MPG CORELIQUID P13 360 (306-7ZWGA11-L80)

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Система водяного охлаждения MSI MPG CORELIQUID P13 360 (306-7ZWGA11-L80) - фото 1
Система водяного охлаждения MSI MPG CORELIQUID P13 360 (306-7ZWGA11-L80) - фото 2
Система водяного охлаждения MSI MPG CORELIQUID P13 360 (306-7ZWGA11-L80) - фото 3
Система водяного охлаждения MSI MPG CORELIQUID P13 360 (306-7ZWGA11-L80) - фото 4
Система водяного охлаждения MSI MPG CORELIQUID P13 360 (306-7ZWGA11-L80) - фото 5
Система водяного охлаждения MSI MPG CORELIQUID P13 360 (306-7ZWGA11-L80) - фото 6
Система водяного охлаждения MSI MPG CORELIQUID P13 360 (306-7ZWGA11-L80) - фото 7
Система водяного охлаждения MSI MPG CORELIQUID P13 360 (306-7ZWGA11-L80) - фото 8
Система водяного охлаждения MSI MPG CORELIQUID P13 360 (306-7ZWGA11-L80) - фото 9
Система водяного охлаждения MSI MPG CORELIQUID P13 360 (306-7ZWGA11-L80) - фото 10
Система водяного охлаждения MSI MPG CORELIQUID P13 360 (306-7ZWGA11-L80) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Тип подсветки
ARGB
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Уровень шума
20
  • Система водяного охлаждения MSI MPG CORELIQUID P13 360 (306-7ZWGA11-L80) - фото 1
  • Система водяного охлаждения MSI MPG CORELIQUID P13 360 (306-7ZWGA11-L80) - фото 2
  • Система водяного охлаждения MSI MPG CORELIQUID P13 360 (306-7ZWGA11-L80) - фото 3
  • Система водяного охлаждения MSI MPG CORELIQUID P13 360 (306-7ZWGA11-L80) - фото 4
  • Система водяного охлаждения MSI MPG CORELIQUID P13 360 (306-7ZWGA11-L80) - фото 5
  • Система водяного охлаждения MSI MPG CORELIQUID P13 360 (306-7ZWGA11-L80) - фото 6
  • Система водяного охлаждения MSI MPG CORELIQUID P13 360 (306-7ZWGA11-L80) - фото 7
  • Система водяного охлаждения MSI MPG CORELIQUID P13 360 (306-7ZWGA11-L80) - фото 8
  • Система водяного охлаждения MSI MPG CORELIQUID P13 360 (306-7ZWGA11-L80) - фото 9
  • Система водяного охлаждения MSI MPG CORELIQUID P13 360 (306-7ZWGA11-L80) - фото 10
  • Система водяного охлаждения MSI MPG CORELIQUID P13 360 (306-7ZWGA11-L80) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718862
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Кулер для процессора
Совместимость
Intel, AMD
Тип подсветки
ARGB
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Уровень шума
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х21х14
Вес, кг.
2.1

Описание товара Система водяного охлаждения MSI MPG CORELIQUID P13 360 (306-7ZWGA11-L80)

Премиальная серия MPG от MSI создана для геймеров, которым нужна высокая производительность и элегантный дизайн. Каждый продукт отличается передовой эстетикой и яркими цветами, отражая стремление MPG к исключительному дизайну. Благодаря оптимизированным конфигурациям MPG обеспечивает впечатляющий и мощный игровой процесс, задающий тренды. Водоблок с полностью изогнутой стеклянной крышкой вдохновлён плавными контурами капли воды — элегантной, невесомой и чистой. Все трубки и кабели скрыты внутри, обеспечивая целостность силуэта. Закруглённые крышки винтов завершают минималистичный дизайн, больше похожий на произведение искусства, чем на устройство. 2,1-дюймовый ЖК-экран поддерживает мониторинг в режиме реального времени, анимированные изображения и персонализированный контент. Используйте его в качестве дополнительного дисплея для динамической обратной связи с системой и расширенной настройки. В серии MPG CORELIQUID P13 используются трубки водяного охлаждения из EPDM с нейлоновой оплеткой, которые обеспечивают устойчивость к высоким и низким температурам, коррозионную стойкость, отличную гибкость и устойчивость к старению. Такая конструкция не только уменьшает испарение охлаждающей жидкости, но и упрощает установку, избавляя игроков от необходимости сгибать и размещать трубки.



Теги товара: 120 мм, ARGB

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения MSI MPG CORELIQUID P13 360 (306-7ZWGA11-L80)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Кулер для процессора
Совместимость
Intel, AMD
Тип подсветки
ARGB
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Уровень шума
20
Страна производитель
Китай
Описание
Премиальная серия MPG от MSI создана для геймеров, которым нужна высокая производительность и элегантный дизайн. Каждый продукт отличается передовой эстетикой и яркими цветами, отражая стремление MPG к исключительному дизайну. Благодаря оптимизированным конфигурациям MPG обеспечивает впечатляющий и мощный игровой процесс, задающий тренды. Водоблок с полностью изогнутой стеклянной крышкой вдохновлён плавными контурами капли воды — элегантной, невесомой и чистой. Все трубки и кабели скрыты внутри, обеспечивая целостность силуэта. Закруглённые крышки винтов завершают минималистичный дизайн, больше похожий на произведение искусства, чем на устройство. 2,1-дюймовый ЖК-экран поддерживает мониторинг в режиме реального времени, анимированные изображения и персонализированный контент. Используйте его в качестве дополнительного дисплея для динамической обратной связи с системой и расширенной настройки. В серии MPG CORELIQUID P13 используются трубки водяного охлаждения из EPDM с нейлоновой оплеткой, которые обеспечивают устойчивость к высоким и низким температурам, коррозионную стойкость, отличную гибкость и устойчивость к старению. Такая конструкция не только уменьшает испарение охлаждающей жидкости, но и упрощает установку, избавляя игроков от необходимости сгибать и размещать трубки.


Теги товара: 120 мм, ARGB
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система водяного охлаждения MSI MPG CORELIQUID P13 360 (306-7ZWGA11-L80) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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