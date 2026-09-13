Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe (CT1000P310SSD2)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe (CT1000P310SSD2)
SSD-накопитель Crucial P310 формата M.2 2230 сочетает высокую производительность и компактность. Он отлично подходит для современных ПК и ноутбуков. Интерфейс PCIe 4.0 x4 обеспечивает сверхбыструю передачу данных. Это ускоряет загрузку программ и игр. Ёмкость 1 ТБ позволяет хранить множество файлов: игры, видео и рабочие проекты. Технология NAND TLC с 3D структурой гарантирует надежность и долговечность при интенсивном использовании. Поддержка NVMe ускоряет обработку запросов. Благодаря этому система работает быстрее и отзывчивее. Максимальная скорость чтения до 7100 МБ/с обеспечивает мгновенный доступ к данным и быструю загрузку приложений. Скорость записи до 6000 МБ/с помогает быстро сохранять большие файлы и ускоряет работу с мультимедиа. Высокие показатели IOPS до 1 000 000 при произвольном чтении и записи повышают отзывчивость системы в многозадачном режиме. Компактные размеры и малый вес делают накопитель удобным для установки в ноутбуки и компактные ПК. SSD отлично подходит геймерам. Он обеспечивает плавный игровой процесс и быструю загрузку уровней.
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