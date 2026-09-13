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SSD Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe (CT1000P310SSD2) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe (CT1000P310SSD2)

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Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe (CT1000P310SSD2) - фото 1
Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe (CT1000P310SSD2) - фото 2
Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe (CT1000P310SSD2) - фото 3
Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe (CT1000P310SSD2) - фото 4
Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe (CT1000P310SSD2) - фото 5
Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe (CT1000P310SSD2) - фото 6
Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe (CT1000P310SSD2) - фото 7
Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe (CT1000P310SSD2) - фото 8
Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe (CT1000P310SSD2) - фото 9
Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe (CT1000P310SSD2) - фото 10
Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe (CT1000P310SSD2) - фото 11
Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe (CT1000P310SSD2) - фото 12
Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe (CT1000P310SSD2) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2230
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7100
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
220
  • Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe (CT1000P310SSD2) - фото 1
  • Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe (CT1000P310SSD2) - фото 2
  • Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe (CT1000P310SSD2) - фото 3
  • Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe (CT1000P310SSD2) - фото 4
  • Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe (CT1000P310SSD2) - фото 5
  • Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe (CT1000P310SSD2) - фото 6
  • Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe (CT1000P310SSD2) - фото 7
  • Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe (CT1000P310SSD2) - фото 8
  • Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe (CT1000P310SSD2) - фото 9
  • Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe (CT1000P310SSD2) - фото 10
  • Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe (CT1000P310SSD2) - фото 11
  • Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe (CT1000P310SSD2) - фото 12
  • Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe (CT1000P310SSD2) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718555
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Характеристики

Бренд
Crucial
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2230
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7100
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
220
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х24х12
Вес, кг.
1.93

Описание товара Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe (CT1000P310SSD2)

SSD-накопитель Crucial P310 формата M.2 2230 сочетает высокую производительность и компактность. Он отлично подходит для современных ПК и ноутбуков. Интерфейс PCIe 4.0 x4 обеспечивает сверхбыструю передачу данных. Это ускоряет загрузку программ и игр. Ёмкость 1 ТБ позволяет хранить множество файлов: игры, видео и рабочие проекты. Технология NAND TLC с 3D структурой гарантирует надежность и долговечность при интенсивном использовании. Поддержка NVMe ускоряет обработку запросов. Благодаря этому система работает быстрее и отзывчивее. Максимальная скорость чтения до 7100 МБ/с обеспечивает мгновенный доступ к данным и быструю загрузку приложений. Скорость записи до 6000 МБ/с помогает быстро сохранять большие файлы и ускоряет работу с мультимедиа. Высокие показатели IOPS до 1 000 000 при произвольном чтении и записи повышают отзывчивость системы в многозадачном режиме. Компактные размеры и малый вес делают накопитель удобным для установки в ноутбуки и компактные ПК. SSD отлично подходит геймерам. Он обеспечивает плавный игровой процесс и быструю загрузку уровней.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Crucial P310 1TB PCIe (CT1000P310SSD2)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Crucial
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2230
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7100
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
220
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
SSD-накопитель Crucial P310 формата M.2 2230 сочетает высокую производительность и компактность. Он отлично подходит для современных ПК и ноутбуков. Интерфейс PCIe 4.0 x4 обеспечивает сверхбыструю передачу данных. Это ускоряет загрузку программ и игр. Ёмкость 1 ТБ позволяет хранить множество файлов: игры, видео и рабочие проекты. Технология NAND TLC с 3D структурой гарантирует надежность и долговечность при интенсивном использовании. Поддержка NVMe ускоряет обработку запросов. Благодаря этому система работает быстрее и отзывчивее. Максимальная скорость чтения до 7100 МБ/с обеспечивает мгновенный доступ к данным и быструю загрузку приложений. Скорость записи до 6000 МБ/с помогает быстро сохранять большие файлы и ускоряет работу с мультимедиа. Высокие показатели IOPS до 1 000 000 при произвольном чтении и записи повышают отзывчивость системы в многозадачном режиме. Компактные размеры и малый вес делают накопитель удобным для установки в ноутбуки и компактные ПК. SSD отлично подходит геймерам. Он обеспечивает плавный игровой процесс и быструю загрузку уровней.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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