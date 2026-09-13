Black Sabbath - Lausanne 1970 (Red) (0803341590564) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Black Sabbath - Lausanne 1970 (Red) (0803341590564) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Black Sabbath / Lausanne 1970 (2LP, ограниченное издание, красный винил) - отличный выбор для настоящих ценителей музыки и коллекционеров винила. Альбом "Lausanne 1970" от великой группы Black Sabbath - настоящая раритетная находка. Издание представлено на двух пластинках красного винила, что придает ему коллекционную ценность и привлекательность. На этой пластинке вы найдете захватывающие треки, записанные на выступлении Black Sabbath в Лозанне в 1970 году. Эта запись позволит вам окунуться в эпоху, когда группа находилась на пике своей творческой мощи и исполняла свои легендарные хиты. Не упустите возможность приобрести виниловую пластинку Black Sabbath / Lausanne 1970 (2LP, ограниченное издание, красный винил) и насладиться атмосферой концерта, который стал важным моментом в истории рок-музыки. Это не только музыкальное великолепие, но и настоящий кусочек истории музыкальной культуры.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath, Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитSleep Token - Even In Arcadia (0198029031119) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитYes - The Yes Album (0081227378813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитOST - The Last Of Us: Season 1 (Gustavo Santaolalla) (coloured) ...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитJack White - Blunderbuss (0886919599312) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитJoy Division; New Order - Total From Joy Division To New Order (...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитDoors - Golden Doors 2 (0603497813841) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитThe Kinks - The Journey - Pt. 2 (4050538897685) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитLCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитPet Shop Boys - Elysium (2017 remastered) (0190295852771) винило...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитLCD Soundsystem - This Is Happening (0190295848859) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитCage The Elephant - Thank You, Happy Birthday (0886978142115) ви...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитWarren Zevon - Mr. Bad Example (0603497821600) виниловая пластин...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath, Limited Edition
Отзывы о товаре Black Sabbath - Lausanne 1970 (Red) (0803341590564) виниловая пластинка