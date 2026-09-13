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Black Sabbath - Lausanne 1970 (Red) (0803341590564) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Black Sabbath - Lausanne 1970 (Red) (0803341590564) виниловая пластинка

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Black Sabbath - Lausanne 1970 (Red) (0803341590564) виниловая пластинка - фото 1
Black Sabbath - Lausanne 1970 (Red) (0803341590564) виниловая пластинка - фото 2
Black Sabbath - Lausanne 1970 (Red) (0803341590564) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Lausanne 1970
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Black Sabbath - Lausanne 1970 (Red) (0803341590564) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Sabbath - Lausanne 1970 (Red) (0803341590564) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Sabbath - Lausanne 1970 (Red) (0803341590564) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718459
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Характеристики

Бренд
FALLEN ANGEL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
FALLEN ANGEL
Barcode
[0803341590564]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Lausanne 1970
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Behind the Wall of Sleep, N.I.B., Black Sabbath, Sleeping Village, 1, 2, Fairies Wear Boots, War Pigs, Blue Coat Man
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Sabbath - Lausanne 1970 (Red) (0803341590564) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Black Sabbath / Lausanne 1970 (2LP, ограниченное издание, красный винил) - отличный выбор для настоящих ценителей музыки и коллекционеров винила. Альбом "Lausanne 1970" от великой группы Black Sabbath - настоящая раритетная находка. Издание представлено на двух пластинках красного винила, что придает ему коллекционную ценность и привлекательность. На этой пластинке вы найдете захватывающие треки, записанные на выступлении Black Sabbath в Лозанне в 1970 году. Эта запись позволит вам окунуться в эпоху, когда группа находилась на пике своей творческой мощи и исполняла свои легендарные хиты. Не упустите возможность приобрести виниловую пластинку Black Sabbath / Lausanne 1970 (2LP, ограниченное издание, красный винил) и насладиться атмосферой концерта, который стал важным моментом в истории рок-музыки. Это не только музыкальное великолепие, но и настоящий кусочек истории музыкальной культуры.



Теги товара: Black Sabbath, Limited Edition

Отзывы о товаре Black Sabbath - Lausanne 1970 (Red) (0803341590564) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
FALLEN ANGEL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
FALLEN ANGEL
Barcode
[0803341590564]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Lausanne 1970
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Behind the Wall of Sleep, N.I.B., Black Sabbath, Sleeping Village, 1, 2, Fairies Wear Boots, War Pigs, Blue Coat Man
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Black Sabbath / Lausanne 1970 (2LP, ограниченное издание, красный винил) - отличный выбор для настоящих ценителей музыки и коллекционеров винила. Альбом "Lausanne 1970" от великой группы Black Sabbath - настоящая раритетная находка. Издание представлено на двух пластинках красного винила, что придает ему коллекционную ценность и привлекательность. На этой пластинке вы найдете захватывающие треки, записанные на выступлении Black Sabbath в Лозанне в 1970 году. Эта запись позволит вам окунуться в эпоху, когда группа находилась на пике своей творческой мощи и исполняла свои легендарные хиты. Не упустите возможность приобрести виниловую пластинку Black Sabbath / Lausanne 1970 (2LP, ограниченное издание, красный винил) и насладиться атмосферой концерта, который стал важным моментом в истории рок-музыки. Это не только музыкальное великолепие, но и настоящий кусочек истории музыкальной культуры.


Теги товара: Black Sabbath, Limited Edition
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Black Sabbath - Lausanne 1970 (Red) (0803341590564) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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