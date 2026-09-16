Top.Mail.Ru
Валерий Ободзинский - Колдовство (4680068803759) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Валерий Ободзинский - Колдовство (4680068803759) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Валерий Ободзинский - Колдовство (4680068803759) виниловая пластинка - фото 1
Валерий Ободзинский - Колдовство (4680068803759) виниловая пластинка - фото 2
Валерий Ободзинский - Колдовство (4680068803759) виниловая пластинка - фото 3
Валерий Ободзинский - Колдовство (4680068803759) виниловая пластинка - фото 4
Валерий Ободзинский - Колдовство (4680068803759) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Валерий Ободзинский
Альбом (сингл)
Колдовство
Жанр
Ретро
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Валерий Ободзинский - Колдовство (4680068803759) виниловая пластинка - фото 1
  • Валерий Ободзинский - Колдовство (4680068803759) виниловая пластинка - фото 2
  • Валерий Ободзинский - Колдовство (4680068803759) виниловая пластинка - фото 3
  • Валерий Ободзинский - Колдовство (4680068803759) виниловая пластинка - фото 4
  • Валерий Ободзинский - Колдовство (4680068803759) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718408
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Валерий Ободзинский - Колдовство (4680068803759) виниловая пластинка
2 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803759]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Валерий Ободзинский
Альбом (сингл)
Колдовство
Жанр
Ретро
Трек-лист
Колдовство, Такая Ночь, Только С Тобой, Лесная Колдунья, Никогда, Песня Из К\Ф "Золото Маккены", Я Не Хочу Тебя Терять, Встреча, Анна, Последние Астры, Синеокая Бездна, Прощай
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Валерий Ободзинский - Колдовство (4680068803759) виниловая пластинка

Сборник лучших песен Золотого голоса Советской Эстрады — Валерия Ободзинского.

Отзывы о товаре Валерий Ободзинский - Колдовство (4680068803759) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803759]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Валерий Ободзинский
Альбом (сингл)
Колдовство
Жанр
Ретро
Трек-лист
Колдовство, Такая Ночь, Только С Тобой, Лесная Колдунья, Никогда, Песня Из К\Ф "Золото Маккены", Я Не Хочу Тебя Терять, Встреча, Анна, Последние Астры, Синеокая Бездна, Прощай
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Сборник лучших песен Золотого голоса Советской Эстрады — Валерия Ободзинского.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Валерий Ободзинский - Колдовство (4680068803759) виниловая пластинка - по цене 2510 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...