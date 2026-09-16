Biffy Clyro - Futique (White & Black Marbled) (5021732807885) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Biffy Clyro - Futique (White & Black Marbled) (5021732807885) виниловая пластинка
LP — эксклюзивный лимитированный релиз на белом и чёрном мраморном виниле с печатным внутренним пакетом. Технология мраморирования делает каждый экземпляр уникальным. Любимцы фестивалей, Biffy Clyro с тремя альбомами, возглавлявшими чарты в Великобритании, возвращаются с долгожданным альбомом « Futique », релиз которого намечен на 26 сентября. Первый сингл с альбома, « A Little Love », мгновенно продемонстрировал их непреходящую мощь, став самым горячим альбомом на Radio 1, зажег «Big Weekend» на Radio 1 и заняв первое место в официальном чарте виниловых синглов Великобритании. « Futique » углубляется в наши отношения с памятью и тем, что мы ценим во времени. Как объясняет Саймон Нил, это «исследование идей, объектов или отношений, которые существуют во времени — мы никогда не осознаём, когда делаем что-то в последний раз, и в этом есть красота и грусть. Каким будет ваш «Futique»?» Основываясь на размышлениях о влиянии цифровой эпохи на память и собственном удивительном пути группы от друзей-подростков до гигантов альтернативного рока, альбом « Futique » исследует трудности и непреходящие связи, которые их определяют. Это невероятно трогательная история одной из самых любимых британских групп, напоминающая нам ценить то, что у нас есть.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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