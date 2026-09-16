Lighthouse Family - Ocean Drive (0805520241328) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Lighthouse Family - Ocean Drive (0805520241328) виниловая пластинка
«Ocean Drive», дебютный альбом горячо любимой группы Lighthouse Family, ставший мультиплатиновым, впервые выходит на виниле. Изначально выпущенный на лейбле Wildcard / Polydor Records в сентябре 1995 года, альбом достиг третьего места в британских чартах и ??породил четыре сингла, вошедших в топ-20. Эта версия отпечатана на высококачественном 180-граммовом чёрном виниле. Группа Lighthouse Family образовалась в Ньюкасле, когда клавишник Пол Такер и вокалист Тунде Байеву были студентами. Взяв своё название от маяков в Уитли-Бей и Тайнмуте, они начали создавать лёгкие поп-соул-песни. Подписав контракт с лейблом Polydor в 1993 году, группа работала с лучшими сессионными музыкантами над записью своего дебютного альбома. Ocean Drive стал олицетворением медленного горения: после первого релиза он прошёл довольно успешно, о чём свидетельствуют 61-е и 24-е места первых синглов. Однако, когда Lifted был переиздан синглом в феврале 1996 года, альбом взлетел до небес, попав в тройку лучших и продолжая восхождение с каждым новым синглом (заглавный трек Goodbye Heartbreak and Loving Every Minute ), что привело к тому, что он продержался в чартах целых 154 недели.
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Теги товара: Поп-музыка
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Теги товара: Поп-музыка
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