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Chet Baker - Sings (9003829988932) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chet Baker - Sings (9003829988932) виниловая пластинка

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Chet Baker - Sings (9003829988932) виниловая пластинка - фото 1
Chet Baker - Sings (9003829988932) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Sings
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chet Baker - Sings (9003829988932) виниловая пластинка - фото 1
  • Chet Baker - Sings (9003829988932) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718085
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Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829988932]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Sings
Жанр
Jazz
Трек-лист
But Not For Me, Time After Time, My Funny Valentine, I Fall In Love Too Easily, There Will Never Be Another You, I Get Along Without You Very Well, The Thrill Is Gone, Look For The Silver Lining
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chet Baker - Sings (9003829988932) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: But Not For Me, Time After Time, My Funny Valentine, I Fall In Love Too Easily, There Will Never Be Another You, I Get Along Without You Very Well, The Thrill Is Gone, Look For The Silver Lining

Отзывы о товаре Chet Baker - Sings (9003829988932) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829988932]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Sings
Жанр
Jazz
Трек-лист
But Not For Me, Time After Time, My Funny Valentine, I Fall In Love Too Easily, There Will Never Be Another You, I Get Along Without You Very Well, The Thrill Is Gone, Look For The Silver Lining
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: But Not For Me, Time After Time, My Funny Valentine, I Fall In Love Too Easily, There Will Never Be Another You, I Get Along Without You Very Well, The Thrill Is Gone, Look For The Silver Lining
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Доставка
Отзывы


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