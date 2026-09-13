Devon Allman - Blues Summit (0710347211419) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Devon Allman - Blues Summit (0710347211419) виниловая пластинка
Блюзовый альбом от нового поколения Allmans на виниловой пластинке! В ролях: Кристоун «Кингфиш» Ингрэм, Роберт Рэндольф, Джимми Холл, Ларри МакКрей, Сьерра Грин и другие! Девон Оллман и Ruf Records с радостью объявляют о совместном выпуске нового звездного альбома под названием Блюз Саммит. В альбоме приняли участие такие звезды, как Кристоун «Кингфиш» Ингрэм, Роберт Рэндольф, Джимми Холл, Ларри МакКрей, Сьерра Грин и другие. Как следующее поколение музыки Allman, Девон продолжает вдохновлять и очаровывать публику своей искусной игрой на гитаре и убедительным написанием песен. Его художественный вклад является доказательством его влияния на блюз-рок как на глубоко личный и общепризнанный жанр. Своими выступлениями и записями Девон гарантирует, что музыка, которая всегда была так важна для его семьи, продолжает процветать и вдохновлять новую аудиторию. Девон Оллман Блюз Саммит это мощное собрание легенд блюза, которое обещает зажечь слушателей! Devon Allman‘s new project The Devon Allman Blues Summit, is a powerhouse gathering of blues legends that promises to electrify the stage. Once again, it’s a decidedly collaborative effort that sees Allman’s core band augmented by big-time players like Christone “Kingfish” Ingram, Larry McCray, Sierra Green, Jimmy Hall and Robert Randolph. Yet this time around, Allman displays an uncanny willingness to share the spotlight. He does more than feature his guests on this session. On roughly half of the album’s ten tracks, he lets them take center stage. And since most of his guests are big-time blues players, we wind up with one of the bluesiest albums of Allman’s career. As the title says: it’s a Blues Summit.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитChildish Gambino - Bando Stone And The New World (0198028402217)...
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитBilly Joel - Fantasies & Delusions (Music For Solo Piano) (01965...
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитFranсoise Hardy - La Maison Ou J'Ai Grandi (0198029086218) винил...
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитFranсoise Hardy - In Deutschland (0198029086416) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в Сплит21 Savage - What Happened To The Streets? (0199584033716) винило...
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитPurple Disco Machine - Paradise (Purple) (0198028189316) винилов...
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитDanzig - Danzig 1 (coloured) (0199957300513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитHalsey - Hopeless Fountain Kingdom (coloured) (0602557499223) ви...
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитFrank Sinatra - Songs For Swingin' Lovers (0602547628626) винило...
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитDanzig - Lucifuge (coloured) (0199957300520) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитSandy Denny - Rendezvous (0805520240093) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитJean-Luc Ponty - The Atacama Experience (4029759193753) винилова...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Отзывы о товаре Devon Allman - Blues Summit (0710347211419) виниловая пластинка