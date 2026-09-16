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Jay-Jay Johanson - Antenna (White) (8719262041714) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jay-Jay Johanson - Antenna (White) (8719262041714) виниловая пластинка

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Jay-Jay Johanson - Antenna (White) (8719262041714) виниловая пластинка - фото 1
Jay-Jay Johanson - Antenna (White) (8719262041714) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jay-Jay Johanson
Альбом (сингл)
Antenna
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jay-Jay Johanson - Antenna (White) (8719262041714) виниловая пластинка - фото 1
  • Jay-Jay Johanson - Antenna (White) (8719262041714) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718017
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jay-Jay Johanson - Antenna (White) (8719262041714) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jay-Jay Johanson
Альбом (сингл)
Antenna
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
On the Radio, Kate, Cookie, Deja Vu, Open Up, I Want Some Fun, Automatic Lover, Wonderful Combat, 30926, Tomorrow, To Be Continued, I Want Some Fun (Version)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jay-Jay Johanson - Antenna (White) (8719262041714) виниловая пластинка

Antenna — студийный альбом знаменитого шведского музыканта Джей-Джей Йохансона, выпущенный первоначально в 2002 году Лимитированное издание на белом 180 г виниле с 2 бонус-треками: «To Be Continued» и «I Want Some Fun (Version)» Джей-Джей Йохансон — одно из самых громких имен на процветающей шведской электронной поп-сцене начала 2000-х. За свою насыщенную сорокалетнюю карьеру Джей-Джей обрёл настоящую культовую репутацию и плодотворно поработал с Робином Гатри (Cocteau Twins) и The Knife. В 2002 году он выпустил свой первый настоящий хит в Швеции — «On the Radio».

Отзывы о товаре Jay-Jay Johanson - Antenna (White) (8719262041714) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jay-Jay Johanson
Альбом (сингл)
Antenna
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
On the Radio, Kate, Cookie, Deja Vu, Open Up, I Want Some Fun, Automatic Lover, Wonderful Combat, 30926, Tomorrow, To Be Continued, I Want Some Fun (Version)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Antenna — студийный альбом знаменитого шведского музыканта Джей-Джей Йохансона, выпущенный первоначально в 2002 году Лимитированное издание на белом 180 г виниле с 2 бонус-треками: «To Be Continued» и «I Want Some Fun (Version)» Джей-Джей Йохансон — одно из самых громких имен на процветающей шведской электронной поп-сцене начала 2000-х. За свою насыщенную сорокалетнюю карьеру Джей-Джей обрёл настоящую культовую репутацию и плодотворно поработал с Робином Гатри (Cocteau Twins) и The Knife. В 2002 году он выпустил свой первый настоящий хит в Швеции — «On the Radio».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jay-Jay Johanson - Antenna (White) (8719262041714) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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