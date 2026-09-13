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Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 8GB GDDR7 (NE7506T019P1-GB2062S) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 8GB GDDR7 (NE7506T019P1-GB2062S)

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Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 8GB GDDR7 (NE7506T019P1-GB2062S) - фото 1
Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 8GB GDDR7 (NE7506T019P1-GB2062S) - фото 2
Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 8GB GDDR7 (NE7506T019P1-GB2062S) - фото 3
Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 8GB GDDR7 (NE7506T019P1-GB2062S) - фото 4
Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 8GB GDDR7 (NE7506T019P1-GB2062S) - фото 5
Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 8GB GDDR7 (NE7506T019P1-GB2062S) - фото 6
Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 8GB GDDR7 (NE7506T019P1-GB2062S) - фото 7
Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 8GB GDDR7 (NE7506T019P1-GB2062S) - фото 8
Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 8GB GDDR7 (NE7506T019P1-GB2062S) - фото 9
Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 8GB GDDR7 (NE7506T019P1-GB2062S) - фото 10
Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 8GB GDDR7 (NE7506T019P1-GB2062S) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2407
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 8GB GDDR7 (NE7506T019P1-GB2062S) - фото 1
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 8GB GDDR7 (NE7506T019P1-GB2062S) - фото 2
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 8GB GDDR7 (NE7506T019P1-GB2062S) - фото 3
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 8GB GDDR7 (NE7506T019P1-GB2062S) - фото 4
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 8GB GDDR7 (NE7506T019P1-GB2062S) - фото 5
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 8GB GDDR7 (NE7506T019P1-GB2062S) - фото 6
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 8GB GDDR7 (NE7506T019P1-GB2062S) - фото 7
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 8GB GDDR7 (NE7506T019P1-GB2062S) - фото 8
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 8GB GDDR7 (NE7506T019P1-GB2062S) - фото 9
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 8GB GDDR7 (NE7506T019P1-GB2062S) - фото 10
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 8GB GDDR7 (NE7506T019P1-GB2062S) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717842
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Характеристики

Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2407
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
291.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х44х40
Вес, кг.
1.09

Описание товара Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 8GB GDDR7 (NE7506T019P1-GB2062S)

**Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 8GB GDDR7** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность. **Основные характеристики:** * **Модель графического процессора:** RTX 5060 Ti. * **Тип охлаждения:** активное (3 вентилятора). * **Объём видеопамяти:** 8 ГБ. * **Тип видеопамяти:** GDDR7. * **Разрядность шины видеопамяти:** 128 бит. * **Разъёмы дополнительного питания:** 8pin. * **Количество занимаемых слотов:** 2. * **Максимальное разрешение:** 7680x4320. * **Длина видеокарты (PCB):** 291,9 мм. **Преимущества:** * **Многозадачность:** подключите до четырёх мониторов через три разъёма DisplayPort и один HDMI. * **Высокая производительность:** с этой видеокартой вы сможете наслаждаться играми с детализированной графикой и плавным изображением. * **Эффективное охлаждение:** три вентилятора обеспечивают эффективное охлаждение, что позволяет избежать перегрева даже при интенсивных нагрузках. Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 8GB GDDR7 — это отличный выбор для тех, кто хочет получить максимальную производительность и качество графики.

Отзывы о товаре Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 8GB GDDR7 (NE7506T019P1-GB2062S)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2407
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
291.9
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 8GB GDDR7** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность. **Основные характеристики:** * **Модель графического процессора:** RTX 5060 Ti. * **Тип охлаждения:** активное (3 вентилятора). * **Объём видеопамяти:** 8 ГБ. * **Тип видеопамяти:** GDDR7. * **Разрядность шины видеопамяти:** 128 бит. * **Разъёмы дополнительного питания:** 8pin. * **Количество занимаемых слотов:** 2. * **Максимальное разрешение:** 7680x4320. * **Длина видеокарты (PCB):** 291,9 мм. **Преимущества:** * **Многозадачность:** подключите до четырёх мониторов через три разъёма DisplayPort и один HDMI. * **Высокая производительность:** с этой видеокартой вы сможете наслаждаться играми с детализированной графикой и плавным изображением. * **Эффективное охлаждение:** три вентилятора обеспечивают эффективное охлаждение, что позволяет избежать перегрева даже при интенсивных нагрузках. Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 8GB GDDR7 — это отличный выбор для тех, кто хочет получить максимальную производительность и качество графики.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 8GB GDDR7 (NE7506T019P1-GB2062S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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