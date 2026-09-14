Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц
Видеокарта Gigabyte на базе мощного чипа GeForce RTX 5060 Ti от NVIDIA создана для смелых и творческих. Благодаря интерфейсу PCI-E 5.0 обеспечивается моментальный отклик и максимальная производительность в современных играх и рабочих задачах. Активное охлаждение надёжно защищает от перегрева даже при интенсивных сессиях. 8 Гб быстрой видеопамяти GDDR7 с внушительной частотой 28000 МГц открывают простор для графических проектов и многозадачности — аппарат не даст сбоя в важных моментах. Максимальное разрешение до 7680x4320 и поддержка 4 мониторов: идеальный выбор для стримеров, дизайнеров и мультиэкранных сетапов. Компактная длина платы 215 мм и вес 1,5 кг позволяют легко интегрировать видеокарту в большинство корпусов без перепланировки пространства. 128-битная шина памяти и частота ядра 2572 МГц гарантируют уверенную работу на высоких настройках. Gigabyte — когда хочется больше мощности, гибкости и реальных впечатлений.
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Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, NVIDIA GeForce
Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц