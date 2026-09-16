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Herbie Hancock - Mwandishi (coloured) (8719262040564) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Herbie Hancock - Mwandishi (coloured) (8719262040564) виниловая пластинка

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Herbie Hancock - Mwandishi (coloured) (8719262040564) виниловая пластинка - фото 1
Herbie Hancock - Mwandishi (coloured) (8719262040564) виниловая пластинка - фото 2
Herbie Hancock - Mwandishi (coloured) (8719262040564) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Herbie Hancock
Альбом (сингл)
Mwandishi
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Herbie Hancock - Mwandishi (coloured) (8719262040564) виниловая пластинка - фото 1
  • Herbie Hancock - Mwandishi (coloured) (8719262040564) виниловая пластинка - фото 2
  • Herbie Hancock - Mwandishi (coloured) (8719262040564) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717722
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Herbie Hancock - Mwandishi (coloured) (8719262040564) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040564]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Herbie Hancock
Альбом (сингл)
Mwandishi
Жанр
Jazz
Трек-лист
Ostinato (Suite For Angela), You'll Know When You Get There, Wandering Spirit Song
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Herbie Hancock - Mwandishi (coloured) (8719262040564) виниловая пластинка

LP — лимитированный тираж цветного винила «Moss Green». Тираж всего 2000 индивидуально пронумерованных экземпляров. Этот альбом является одним из первых отступлений Херби Хэнкока от традиционных идиом джаза, а также началом оригинального и креативного стиля, который в конечном итоге обратился к более широкой аудитории. Кроме того, Mwandishi был попыткой Хэнкока продолжить музыкальные принципы и стили, которые он исследовал в своем предыдущем опыте с Майлзом Дэвисом . Mwandishi был записан в студии Wally Heider Studios Studio C, в Сан-Франциско, Калифорния, в январе 1971 года, секстетом Хэнкока Mwandishi . Запись включала в себя прогрессивные идеи фанка, джаза и рока. Херби Хэнкок является одним из самых плодовитых джазовых пианистов 20-го века. Вундеркинд, он играл с такими великими музыкантами, как Дональд Берд и Майлз Дэвис. Он был одним из первых, кто принял и освоил электропианино. «Mwandishi» теперь доступен ограниченным тиражом в 2000 экземпляров на зеленом виниле.

Отзывы о товаре Herbie Hancock - Mwandishi (coloured) (8719262040564) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040564]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Herbie Hancock
Альбом (сингл)
Mwandishi
Жанр
Jazz
Трек-лист
Ostinato (Suite For Angela), You'll Know When You Get There, Wandering Spirit Song
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
LP — лимитированный тираж цветного винила «Moss Green». Тираж всего 2000 индивидуально пронумерованных экземпляров. Этот альбом является одним из первых отступлений Херби Хэнкока от традиционных идиом джаза, а также началом оригинального и креативного стиля, который в конечном итоге обратился к более широкой аудитории. Кроме того, Mwandishi был попыткой Хэнкока продолжить музыкальные принципы и стили, которые он исследовал в своем предыдущем опыте с Майлзом Дэвисом . Mwandishi был записан в студии Wally Heider Studios Studio C, в Сан-Франциско, Калифорния, в январе 1971 года, секстетом Хэнкока Mwandishi . Запись включала в себя прогрессивные идеи фанка, джаза и рока. Херби Хэнкок является одним из самых плодовитых джазовых пианистов 20-го века. Вундеркинд, он играл с такими великими музыкантами, как Дональд Берд и Майлз Дэвис. Он был одним из первых, кто принял и освоил электропианино. «Mwandishi» теперь доступен ограниченным тиражом в 2000 экземпляров на зеленом виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Herbie Hancock - Mwandishi (coloured) (8719262040564) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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